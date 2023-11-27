3 Potret Aura Kasih Pamer Body Gitar Spanyol Berbalut Dress Denim

AURA Kasih salah satu artis yang penampilannya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Selain cantik, janda satu anak ini memiliki tubuh ideal yang kerap bikin salfok.

Lewat akun Instagram pribadinya, Aura Kasih sering memamerkan penampilannya yang seksi dan aduhai. Tak heran bila postingannya banyak dibanjiri oleh komentar dari para pria. Contohnya kali ini pada unggahan terbarunya, Aura tampil stylish dalam balutan dress denim. Dress ketat yang dia pakai itu menonjolkan siluet tubuhnya dengan jelas.

Penasaran seperti apa penampilan Aura Kasih? Berikut rangkumannya, seperti dihimpun dari Instagram @aurakasih, Senin (27/11/2023)

1. Full denim: Tampil stylish dengan ootd full denim, one piece dress ketat warna blue jeans dipadukan dengan sepatu hak tinggi model strap heels warna hitam. Gaya Aura Kasih makin kece dengan tampilan rambut digerai dan kacamata, serta handbag coklat yang ia jinjing.

2. Pamer body ala gitar Spanyol: One piece dress ketat yang dipakai Aura Kasih menunjukkan sileut tubuh langsing dan jenjangnya dengan sempurna yang membuat banyak netizen kagum.

