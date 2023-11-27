Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cinta Laura Ngaku Sempat Anti Punya Pacar Brondong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:30 WIB
Cinta Laura Ngaku Sempat Anti Punya Pacar Brondong
Cinta Laura, (Foto: Instagram @claurakiehl)
A
A
A

CINTA Laura salah satu artis yang cukup tertutup soal kehidupan pribadinya terutama soal kehidupan cintanya. Cinta memilih memamerkan karya dan prestasinya ke publik.

Namun baru-baru ini, Cinta dengan gamblang membahas soal kehidupan asmaranya. Perempuan berdarah Jerman ini memiliki cerita unik ketika dekat dengan seseorang pria. Cinta mengaku sempat kaget bertemu dengan pria yang usianya lebih muda darinya.

"Waktu aku masih kuliah aku sempat diundang ke pesta dan aku berinteraksi dengan banyak orang. Pada suatu saat di malam itu, ada cowok ramah nyamperin aku,” ujar Cinta Laura seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @claurakiehl, Senin (27/11/2023)

“Setelah ngobrol lalu aku pikir oh dia cute juga, enggak tau gimana akhirnya dia bilang bahwa dia baru masuk tahun pertama kuliah," lanjutnya.

Ketika mengetahui pria tersebut berusia jauh lebih muda dari dirinya, Cinta pun memilih untuk tidak berinteraksi lagi.

 BACA JUGA:

"Saat tahu dia lebih muda, aku tidak bisa menahan diri untuk bereaksi, agak ngefreeze, ketawa canggung dan bilang aku harus nyamperin teman-teman aku yang lain. Tahu itu jahat, tapi memang dulu aku seanti itu sama seseorang lebih muda, bahkan kalau hanya beberapa hari," jelas Cinta panjang lebar.

Kala itu Cinta berpikir bahwa hubungan romantis yang sempurna harus persis seperti apa yang dimiliki orang tuanya, yaitu beda usia sekitar 10 tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729/cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010968/4-potret-wah-cinta-laura-jadi-ambassador-world-water-forum-ke-10-ChXPhzdmqc.jpg
4 Potret Wah Cinta Laura Jadi Ambassador World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009111/3-potret-cinta-laura-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-tampil-anggun-dan-elegan-wt9OrRSt2B.jpg
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement