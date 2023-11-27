Cinta Laura Ngaku Sempat Anti Punya Pacar Brondong

CINTA Laura salah satu artis yang cukup tertutup soal kehidupan pribadinya terutama soal kehidupan cintanya. Cinta memilih memamerkan karya dan prestasinya ke publik.

Namun baru-baru ini, Cinta dengan gamblang membahas soal kehidupan asmaranya. Perempuan berdarah Jerman ini memiliki cerita unik ketika dekat dengan seseorang pria. Cinta mengaku sempat kaget bertemu dengan pria yang usianya lebih muda darinya.

"Waktu aku masih kuliah aku sempat diundang ke pesta dan aku berinteraksi dengan banyak orang. Pada suatu saat di malam itu, ada cowok ramah nyamperin aku,” ujar Cinta Laura seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @claurakiehl, Senin (27/11/2023)

“Setelah ngobrol lalu aku pikir oh dia cute juga, enggak tau gimana akhirnya dia bilang bahwa dia baru masuk tahun pertama kuliah," lanjutnya.

BACA JUGA: 3 Shio yang Diramalkan Paling Beruntung Soal Asmara di November 2023

Ketika mengetahui pria tersebut berusia jauh lebih muda dari dirinya, Cinta pun memilih untuk tidak berinteraksi lagi.

BACA JUGA:

"Saat tahu dia lebih muda, aku tidak bisa menahan diri untuk bereaksi, agak ngefreeze, ketawa canggung dan bilang aku harus nyamperin teman-teman aku yang lain. Tahu itu jahat, tapi memang dulu aku seanti itu sama seseorang lebih muda, bahkan kalau hanya beberapa hari," jelas Cinta panjang lebar.

Kala itu Cinta berpikir bahwa hubungan romantis yang sempurna harus persis seperti apa yang dimiliki orang tuanya, yaitu beda usia sekitar 10 tahun.