Masuki Musim Hujan, Yuk Ganti Tampilan Anak agar Tak Cepat Sakit Tapi Tetap Keren

MUSIM panas nampaknya sudah berakhir, dan Indonesia pun memasuki musim hujan. Musim hujan ini pun masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2024.

Tentu saja musim hujan juga berarti musim penyakit, apalagi untuk anak-anak kita. Pasalnya, kehujanan bisa membuat imunitas anak kita menurun. Oleh karena itu, bagi keluarga dengan anak-anak, penting untuk mempersiapkan diri, tetapi juga mengingat apa yang akan dikenakan oleh anak-anak.

Kondisi cuaca berbeda antara musim hujan dan kemarau. Dalam siaran persnya, Tokopedia memperkenalkan beberapa ide fashion ramah anak untuk memenuhi kebutuhan musim hujan.

Jaket hangat

Ada yang berubah saat musim hujan, suhu lingkungan cenderung dingin membuat anak-anak mudah masuk angin. Untuk mencegah anak kedinginan saat beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya orang tua membekali anaknya dengan jaket hangat.

Pilihlah bahan yang nyaman

Saat musim hujan, anak-anak merasa lebih hangat jika memakai pakaian berlapis, namun kulit mereka tetap perlu bernapas meski memakai jaket dan pakaian luar lainnya. Untuk menghindari ruam panas pada anak, solusinya adalah dengan memilih kaos berbahan katun yang mampu menyerap keringat dengan baik.