Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Luna Maya Beraksi Jadi Sutradara

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |12:30 WIB
5 Potret Cantik Luna Maya Beraksi Jadi Sutradara
Potret Luna Maya, (Foto: AgraSuseno-Instagram @lunamaya)
A
A
A

LUNA Maya, selain aktif sebagai pemain film, model dan presenter, Luna kini juga tengah mencoba peruntungan di balik layar sebagai sutradara.

Setelah sukses menyutradarai serial Ustad Milenial, dia kembali memiliki projek terbaru. Namun belum banyak informasi tentang projek yang disutradarainya itu. Diketahui pemain dari projek tersebut adalah Wafda Saifan, Carissa Perusset dan Aisya Fabien.

Momen itu dia bagikan di laman akun Instagramnya. Penasaran seperti apa momen Luna Maya saat menyutradarai projek terbaru? Berikut rangkumannya dari Instagram @lunamaya, Senin (27/11/2023)

1. Tampil santai pakai kaus hitam: Potret cantik Luna Maya saat pose berdiri di balik kamera, tampil kasual nan santai memakai kaus dipadukan dengan jeans hitam. Sambil berdiri sambil tersenyum manis ke arah kamera.

 BACA JUGA:

2. Foto candid: Potret candid Luna Maya saat fokus menjadi sutradara, dalam balutan kaus hitam dengan wajah serius menatap layar. Gayanya terlihat kece dengan kacamata hitam dan headphone. Sementara tampilan rambutnya dikepang gaya fishtail. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169226/luna_maya-q3Vb_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Promil Tahun Ini, Sudah Siapkan Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3161974/luna_maya-Ds5r_large.jpg
Luna Maya dan Raline Shah Jadi Bridesmaid, Sibuk Urusi Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159918/luna_maya-9FWR_large.jpg
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159907/luna_maya-jTQz_large.jpg
Mewah! Luna Maya Pakai Gelang Seharga Rp1,5 Miliar saat Resepsi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159883/luna_maya-0hl7_large.jpg
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790/mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement