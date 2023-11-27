5 Potret Cantik Luna Maya Beraksi Jadi Sutradara

LUNA Maya, selain aktif sebagai pemain film, model dan presenter, Luna kini juga tengah mencoba peruntungan di balik layar sebagai sutradara.

Setelah sukses menyutradarai serial Ustad Milenial, dia kembali memiliki projek terbaru. Namun belum banyak informasi tentang projek yang disutradarainya itu. Diketahui pemain dari projek tersebut adalah Wafda Saifan, Carissa Perusset dan Aisya Fabien.

Momen itu dia bagikan di laman akun Instagramnya. Penasaran seperti apa momen Luna Maya saat menyutradarai projek terbaru? Berikut rangkumannya dari Instagram @lunamaya, Senin (27/11/2023)

1. Tampil santai pakai kaus hitam: Potret cantik Luna Maya saat pose berdiri di balik kamera, tampil kasual nan santai memakai kaus dipadukan dengan jeans hitam. Sambil berdiri sambil tersenyum manis ke arah kamera.

2. Foto candid: Potret candid Luna Maya saat fokus menjadi sutradara, dalam balutan kaus hitam dengan wajah serius menatap layar. Gayanya terlihat kece dengan kacamata hitam dan headphone. Sementara tampilan rambutnya dikepang gaya fishtail.