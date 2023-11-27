Mengulik Makna Emoji Tangan Metal yang Selama ini Salah Diartikan

MENGULIK makna emoji tangan metal yang selama ini salah diartikan. Dalam hal ini banyak orang mengasosiasikan emoji metal atau sign of the horns sebagai "tanduk kambing" simbol yang digunakan untuk aliran sesat untuk menyembah setan.

Namun, bentuk emoji ini ternyata memiliki makna berbeda. Dilansir Unusualverse, mengulik makna emoji tangan metal yang selama ini disalah artikan:

Adapun emoji metal digunakan untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang. Nama lain dari emoji ini adalah ILY Gesture (I Love You).

Bentuk ketiga huruf ini dapat direpresentasikan dengan satu figur tangan menggunakan korespondensinya dengan Tanda Amerika Fingerspelling, yang mana jari kelingking menggambarkan huruf I, hari tengah huruf L, dan ibu jari sebagai huruf U.

Penggunaan ILY Gesture sudah dikenal di Amerika Serikat selama 40 tahun. Banyak selebritis dan artis papan atas menggunakan simbol ini untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemar.

ILY Gesture kemudian sering di gunakan di Whatsapp, Facebook, dan sosila media lainnya menggunakan emoji metal.