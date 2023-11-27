Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengulik Makna Emoji Tangan Metal yang Selama ini Salah Diartikan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |11:35 WIB
Mengulik Makna Emoji Tangan Metal yang Selama ini Salah Diartikan
Ilustrasi mengulik makna emoji tangan metal (Foto: Okezone)
A
A
A

MENGULIK makna emoji tangan metal yang selama ini salah diartikan. Dalam hal ini banyak orang mengasosiasikan emoji metal atau sign of the horns sebagai "tanduk kambing" simbol yang digunakan untuk aliran sesat untuk menyembah setan.

Namun, bentuk emoji ini ternyata memiliki makna berbeda. Dilansir Unusualverse, mengulik makna emoji tangan metal yang selama ini disalah artikan:

Adapun emoji metal digunakan untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang. Nama lain dari emoji ini adalah ILY Gesture (I Love You).

Emoji

Bentuk ketiga huruf ini dapat direpresentasikan dengan satu figur tangan menggunakan korespondensinya dengan Tanda Amerika Fingerspelling, yang mana jari kelingking menggambarkan huruf I, hari tengah huruf L, dan ibu jari sebagai huruf U.

Penggunaan ILY Gesture sudah dikenal di Amerika Serikat selama 40 tahun. Banyak selebritis dan artis papan atas menggunakan simbol ini untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemar.

ILY Gesture kemudian sering di gunakan di Whatsapp, Facebook, dan sosila media lainnya menggunakan emoji metal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/612/3091350//ternyata_ini_arti_emoji_topi_biru_yang_sering_digunakan_di_media_sosial-qZXM_large.jpg
Ternyata Ini Arti Emoji Topi Biru yang Sering Digunakan di Media Sosial X dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement