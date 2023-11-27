Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Nongkrong Asyik di Setiap Momen

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |11:33 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Nongkrong Asyik di Setiap Momen
Rekomendasi tempat hangout di Jakarta Timur. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERKUNJUNG ke salah satu kafe atau restoran, tentu hal utama yang dicari adalah menu. Selain itu, tempat pun menjadi faktor penentu.

Misalnya saja kenyamanan saat berkumpul bersama teman, keluarga atau bahkan melakukan pekerjaan. Nah, di Jakarta Timur ini ada beberapa rekomendasi tempat hangout yang bisa kamu datangi.

Mengutip berbagai sumber, Senin (27/11/2023), berikut rekomendasinya.

1. Hegemony Coffee and Eatery

 Hangout Jaktim

(Foto: Instagram @beruangmipon)

Hegemony Coffee and Eatery bisa jadi opsi pilihan kamu karena didukung dengan interior material kayu. Suasana tradisional kayu seketika bisa langsung kamu rasakan.

Kamu bisa memilih mau nongkrong di mana, area indoor dan outdoor. Kedua area tersebut sama-sama nyaman. Jadi, nongkrong di indoor atau outdoor pun tidak masalah.

Tempat nongkrong ini buka setiap Selasa sampai Jumat pukul 10.00 - 23.00 WIB dan Sabtu dan Minggu pukul 10.00 - 24.00 WIB.

2. Cerita Cafe

Hangout Jaktim 

(Foto: Instagram @ceritacafe)

Cerita Cafe yang lokasinya sangat strategis, tepatnya di Jalan Otista Raya No.125-127, Kp. Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Bangunan Cerita Cafe sangat unik, terdiri dari dua lantai dengan area indoor dan outdoor yang menarik. Dinding bangunan didominasi oleh warna putih, sedangkan furniturnya didominasi oleh material kayu. Aneka sofa berwarna-warni sengaja dihadirkan di sini untuk memberikan sedikit kesan playful.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/612/3024589/lounge-wUDL_large.jpg
Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941165/5-rekomendasi-restoran-sushi-murah-di-jakarta-selatan-ada-yang-rp9-per-porsi-FpGogpR7FL.jpg
5 Rekomendasi Restoran Sushi Murah di Jakarta Selatan, Ada yang Rp9.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936350/5-rekomendasi-hangout-di-yogyakarta-yang-hits-cocok-untuk-libur-nataru-bIgd5k003f.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Yogyakarta yang Hits, Cocok untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935874/5-rekomendasi-hangout-bernuansa-alam-di-jakarta-lqZcunkw7h.jpg
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/612/2934221/5-rekomendasi-hangout-di-jagakarta-santai-dengan-konsep-vintage-qeS8JN7ue4.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Jagakarta, Santai dengan Konsep Vintage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933405/5-rekomendasi-tempat-hangout-di-kawasan-menteng-bisa-ngobrol-asyik-Yk2qAH1SMM.jpg
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement