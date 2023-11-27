5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Nongkrong Asyik di Setiap Momen

Rekomendasi tempat hangout di Jakarta Timur. (Foto: Instagram)

BERKUNJUNG ke salah satu kafe atau restoran, tentu hal utama yang dicari adalah menu. Selain itu, tempat pun menjadi faktor penentu.

Misalnya saja kenyamanan saat berkumpul bersama teman, keluarga atau bahkan melakukan pekerjaan. Nah, di Jakarta Timur ini ada beberapa rekomendasi tempat hangout yang bisa kamu datangi.

Mengutip berbagai sumber, Senin (27/11/2023), berikut rekomendasinya.

1. Hegemony Coffee and Eatery

(Foto: Instagram @beruangmipon)

Hegemony Coffee and Eatery bisa jadi opsi pilihan kamu karena didukung dengan interior material kayu. Suasana tradisional kayu seketika bisa langsung kamu rasakan.

Kamu bisa memilih mau nongkrong di mana, area indoor dan outdoor. Kedua area tersebut sama-sama nyaman. Jadi, nongkrong di indoor atau outdoor pun tidak masalah.

Tempat nongkrong ini buka setiap Selasa sampai Jumat pukul 10.00 - 23.00 WIB dan Sabtu dan Minggu pukul 10.00 - 24.00 WIB.

2. Cerita Cafe

(Foto: Instagram @ceritacafe)

Cerita Cafe yang lokasinya sangat strategis, tepatnya di Jalan Otista Raya No.125-127, Kp. Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Bangunan Cerita Cafe sangat unik, terdiri dari dua lantai dengan area indoor dan outdoor yang menarik. Dinding bangunan didominasi oleh warna putih, sedangkan furniturnya didominasi oleh material kayu. Aneka sofa berwarna-warni sengaja dihadirkan di sini untuk memberikan sedikit kesan playful.