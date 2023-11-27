Transformasi Chikita Meidy, Mantan Artis Ciliki yang Jadi Korban Bullying hingga Berhenti Berkarier

MANTAN artis cilik, Chikita Meidy, belum lama ini jadi sorotan publik lantaran pernah jadi korban bully sewaktu duduk dibangku Sekolah Dasar (SD). Momen itu terungkap ketika dia membeberkan kejadiannya di akun YouTube Ferdy Element beberapa waktu lalu.

Chikita mengaku orang yang melakukan bullying itu merupakan kakak kelas yang juga artis ternama Tanah Air.

“Jadi aku punya kakak kelas yang lumayan keji sama aku. Ini di umur aku masih kelas emoat SD. Jadi, dia adalah seorang yang besar banget kak, tapi sampai sekarang dia enggak bisa negur aku akhirnya. Dia bintang banget," kata Chikita di video itu.

Lantas bagaimana transformasi Chikita saat masih kecil hingga sekarang ini? Berikut dikuti dari akun Instagram, Minggu (26/11/2023).

1. Masa Kecil

Chikita Meidy lahir di Jakarta, 22 Oktober 1990. Saat menjadi penyanyi cilik, wanita berdarah Minangkabau ini termasuk produktif berkarya.

Dia bisa merilis tiga album sekaligus dalam rentang satu tahun dan paling terkenal adalah Kuku Ku dan Gigi Gigi yang berhasil terjual sebanyak satu juta kopi pada 1994-1995. Prestasi itu membuat wanita berdarah Minangkabau ini sangat dikenal di eranya.

2. Dekat dengan Kak Seto

Aktif di dunia musik sejak kecil, tidak heran jika Chikita juga kerap kali terlihat dengan sejumlah tokoh publik seperti Seto Mulyadi atau Kak Seto. Menilik dari akun Instagram miliknya @chikitameidy, dia mengaku rindu dengan masa kecilnya sambil memperlihatkan kebersamaannya dengan Kak Seto.