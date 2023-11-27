Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Tarot Hari Ini: Ada Kepalsuan dalam Balutan Sikap yang Baik

Ramalan Tarot Hari Ini: Ada Kepalsuan dalam Balutan Sikap yang Baik
Ramalan Tarot. (Foto: Freepik)
A
A
A

Ramalan Tarot hari ini mengeluarkan kartu The Devil, apa maknanya?

The Devil

Kartu Tarot

Kartu Tarot The Devil yang muncul di hari ini mengingatkan kita supaya tetap waspada pada uluran tangan iblis yang tampaknya menyenangkan namun ternyata membahayakan. Meskipun terkadang tampak wajar dan diperlukan, namun inilah jebakannya. Tawaran yang membuat kecanduan misalnya alkohol, obat-obatan, pekerjaan, seks, dan hubungan yang tidak pantas atau tidak sehat. Termasuk kebohongan, keserakahan, dan korupsi. 

Iblis adalah dorongan untuk menyelidiki diri sendiri. Dia akan membawa pada godaan yang menyenangkan dalam bentuknya yang indah. Keputusan selanjutnya diserahkan kepada suara hati. Apakah akan merelakan diri untuk jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan, atau berusaha menyembuhkan hubungan dengan jiwa yang murni. 

      
