HOME WOMEN LIFE

Kenapa Golongan Darah B Tidak Bisa Kerja di Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:05 WIB
Kenapa Golongan Darah B Tidak Bisa Kerja di Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya
Ilustrasi golongan darah B. (Foto: Freepik)
KENAPA golongan darah B tidak bisa kerja di Jepang? Alasannya ini menarik untuk kalian ketahui.

Mengutip Japantoday.com, Senin (27/11/2023), orang Jepang meyakini bahwa golongan darah memiliki kepribadiannya masing-masing, itulah kenapa mayoritas orang Jepang tahu apa golongan darah mereka.

Bahkan, ada banyak sekali buku yang menjelaskan tentang kepribadian berdasarkan golongan darah mereka. Itulah kenapa orang Jepang agak kaget saat tahu bahwa banyak orang asing di sana tidak tahu apa golongan darah mereka.

 Golongan darah

Dengan demikian, golongan darah sangat penting bagi sebagian besar orang Jepang, termasuk dalam merekrut pekerja. Lantas, kenapa golongan darah B tidak bisa kerja di Jepang? Berikut ulasannya dikutip dari Japan Stripes.

Banyak orang Jepang mengacu pada teori Masahiko Nomi, seorang jurnalis Jepang dalam bukunya yakni Anthropology by Blood Type dan Essence of Blood Types tahun 1970-an. Bahkan, teori ini menjadi common sense di antara banyak orang Jepang.

Faktanya, banyak juga perusahaan dan tim olahraga di Jepang yang membuat tim kerja mereka berdasarkan golongan darah. Mereka juga mengrancang pelatihan khusus bagi para atlet dan pegawau mereka berdasarkan golongan darah. Para direktur dan manajer juga merekrut seseorang berdasarkan golongan darah.

Halaman:
1 2
      
