HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Marshel Widianto, Komika yang di-Banned Acara TV

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |05:35 WIB
Potret dan Profil Marshel Widianto, Komika yang di-Banned Acara TV
Marshel Widianto ngaku di banned acara tv. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARSHEL Widianto kini memang jarang terlihat di layar kaca. Usut punya usut, komika ini mengaku di-banned sejumlah acara TV.

Alasan tersebut dia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Dia mengaku sering membuat kesalahan. Salah satunya adalah tak tepat waktu.

"Memang gue adalah orang yang telat. Ketika syuting, suka kesiangan, dan lain sebagainya. Kalau gue telat, pas main di sketsa, timing dari jokes yang gue kasih suka nabrak," ujar Marshel, dikutip pada Senin (27/11/2023).

Merasa ingin membenahi diri, Marshel pun akhirnya mencoba untuk istirawat. Dia tak menerima tawaran sejumal TV yang masih ingin meminangnya.

"Ada yang di-banned, ada yang gue setopin. Daripada gue merusak semua hal yang gue jalani, mending gue setop dulu saja," ujarnya.

Mengutip berbagai sumber dan akun Intagramnya, berikut potret dan profil Marshel Widianto.

1. Profil Marshel Widianto

Marshel Widianto 

Marshel Widianto merupakan pelawak tunggal, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Marshel adalah finalis Stand Up Comedy Academy musim ketiga.

Dia lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 30 Mei 1996. Dia merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Banyak yang mengisukan dirinya mualaf, tapi Marshel menganut kepercayaan Kristen.

2. Karier

Marshel Widianto 

Sebelum menjadi seorang komika, Marshel pernah melakoni sejumlah pekerjaan lainnya. Mulai menjadi penonton bayaran hingga menjadi asisten Adjis Doaibu.

Setelah itu, dia mencoba peruntungan di dunia stand up comedy dengan mengikuti komunitas selama dua tahun. Lalu, dua mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Academy Musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar. Kini, namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.

Halaman:
1 2
      
