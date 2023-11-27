Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Mawar AFI Sebelum dan Sesudah Oplas di Korea Selatan, Netizen: Kayak ABG!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:15 WIB
5 Potret Mawar AFI Sebelum dan Sesudah Oplas di Korea Selatan, Netizen: Kayak ABG!
Potret Mawar AFI, (Foto: Instagram @mysamawar)
A
A
A

MAWAR AFI diketahui baru saja melakoni operasi plastik (oplas), tepatnya di bagian hidung. Tak tanggung-tanggung, ibu tiga anak tersebut langsung terbang ke Korea Selatan untuk oplas.

Proses perjalanan dirinya melakukan oplas di bagian hidung tersebut, diunggah Mawar lewat akun Instagram pribadinya, @mysamawar belum lama ini. Tak sia-sia jauh-jauh ke Seoul, wajah baru Mawar menuai pujian dari para netizen. Seperti apa potretnya? Berikut rangkuman singkatnya.

1. Wajah sebelum oplas: Penampakan wajah lama Mawar sebelum melakukan operasi rhinoplasthy. Dalam keterangan video, Mawar menyebutkan ia tak akan merasa kangen dengan tampilan wajah lamanya sebelum dioperasi.

2. Marking hidung: Sesaat sebelum dibedah, bagian hidung ibu tiga anak ini terlebih dahulu dimarking, alias ditandai sisi tertentunya.

