Tutorial Makeup Sunburnt Glow ala Bintang Bollywood Alia Bhatt, Cuma 10 Menit

SELAIN karena kemampuan aktingnya, aktris papan atas Bollywood, Alia Bhatt juga terkenal akan kecantikannya.

Nah, kali ini berkolaborasi dengan penata rias kenamaan India, Punit Saini, Alia membocorkan cara ia merias dirinya dengan gaya makeup yang ia sebut dengan gata "sunburnt glow" terinspirasi oleh warna kulit kecokelatan glowing yang diperoleh setelah berjemur di bawah sinar matahari sepanjang hari.

“Setelah di bawah sinar matahari sepanjang hari, seperti ada glowing cahaya di wajahmu secara alami memerah. Itulah tampilan yang saya inginkan,” kata Alia saat diwawancara Allure.

Menurut Alia, kunci untuk mendapatkan tampilan ini adalah penggunaan alas bedak yang baik dan teknik menghidrasi, sehingga warnanya sempurna keluhar di wajah untuk menciptakan tampilan yang natural dan menyegarkan.

(Foto: Youtube Allure)

Dalam video tersebut, Alia mengungkapkan bahwa dia memilih untuk mengaplikasikan makeup dengan tangan karea ia tidak terlalu nyaman menggunakan kuas saat mengaplikasikan makeup.

“Saya merasa coverage yang lebih baik saat menggunakan tangan saya,” aku Alia.