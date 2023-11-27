Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Giselle Aespa Miliki Kulit Halus saat Bare Face, Ini Tipsnya!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:45 WIB
Giselle Aespa Miliki Kulit Halus saat Bare Face, Ini Tipsnya!
Tips wajah mulus seperti Giselle aespa. (Foto: Instagram)
GISELLE aespa memiliki wajah cantik dengan kulit sehat dan mulus. Wajahnya tampak berseri bahkan kala tidak kenakan riasan.

Hal ini diungkap oleh beberapa member aespa lainnya yang selalu melihat Giselle sehari-hari.

“Giselle. Kulitnya bagus sekali. Kadang-kadang aku berpikir kalau wajah tanpa riasannya bahkan lebih cantik daripada saat dia memakai riasan panggung," ucap Winter di salah satu acara variety show Korea Selatan, Senin (27/11/2023).

"Wajah tanpa riasannya sangat cantik," kata Karina turut menambahkan.

Setiap perempun bisa memiliki wajah flawless dan sehat seperti dimilik Giselle aespa. Ternyata, kulit yang sehat bukan hanya dari skincare saja. Mengutip dari Healthline, berikut ini tips miliki kulit wajah sehat.

1. Tetap terhidrasi

Minum air meningkatkan elastisitas kulit Anda dan mengurangi tanda-tanda kekeringan dan kekasaran, menghasilkan kulit yang lebih halus.

2. Makan makanan yang tinggi antioksidan

Makanan kaya antioksidan memiliki efek perlindungan pada kulit. Makanan ini termasuk sayuran berdaun hijau, buah dan sayuran kuning dan oranye, dan ikan berlemak seperti salmon. Ada juga bahwa menambahkan probiotik ke dalam makanan Anda dapat membantu mengobati dan mencegah kondisi kulit, seperti eksim dan jerawat, serta kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet (UV).

3. Berolahraga

Sumber Terpercaya Penelitian pada hewan dan manusia telah menunjukkan bahwa olahraga aerobik secara teratur dapat meningkatkan komposisi kulit. Itu membuat lapisan luar kulit lebih tipis dan mengentalkan lapisan dalam. Ini menghasilkan kulit yang lebih halus dan tampak lebih muda.

