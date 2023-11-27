Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Oleh-Oleh Khas Penang Wajib Dibawa Pulang, Kopi Putih hingga Roti Jari Menggoda Selera

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:01 WIB
5 Oleh-Oleh Khas Penang Wajib Dibawa Pulang, Kopi Putih hingga Roti Jari Menggoda Selera
Tempat berburu oleh-oleh di Penang, Malaysia (Foto: dok. pribadi/Iffah Redzuan)
A
A
A

MALAYSIA memiliki sejumlah destinasi wisata menarik yang mampu hadirkan pengalaman liburan berkesan. Salah satunya ialah Penang.

Ya, Penang ialah sebuah wilayah di Malaysia dan terkenal dengan deretan objek wisata menarik maupun beragam kulinernya yang enak.

Tidak heran jika banyak pelancong yang menjadikan kota ini sebagai salah satu destinasi wisata.

Nah, jika Anda berkesempatan menginjakkan kaki di Penang, tak lengkap rasanya jika tidak membawa pulang oleh-oleh khas daerah setempat.

Bila Anda bingung oleh-oleh apa yang cocok dibawa pulang untuk keluaga di rumah, berikut Okezone rangkumkan lima di antaranya;

Roti Jari

(Foto: Loongnam)

1. Roti Jari

Roti jari merupakan sebuah makanan ringan tradisional khas Malaysia ataupun daerah Penang yang sangat populer, serta cocok untuk dijadikan oleh-oleh.

Roti Jari biasanya paling nikmar dihidangkan dengan secangkir teh hangat, dan bisa dinikmati kapanpun sebagai camilan.

2. Minyak Wijen Ghee Hiang

Bagi wisatawan yang pernah datang ke Malaysia, tentu sudah tak asing dengan kualitas minyak wijen satu ini. Minyak Wijen Ghee Hiang digunakan oleh banyak koki untuk menambah cita rasa makanan yang lebih nikmat.

Minyak Wijen Penang

(Foto: Blibli)

Menariknya bahwa minyak wijen ini telah dibuat ratusan lalu, selain itu Minyak Wijen Ghee Hiang dapat Anda dapatkan di outlet resminya yaitu Ghee Hiang Bakery.

3. Penang White Coffee

Para pencinta minuman kopi, Penang punya oleh-oleh yang rasanya bisa Anda bawa pulang, Penang White coffee.

Guna menghasilkan warna biji kopi yang putih, biji kopinya dipanggang dengan margarin minyak sawit, lalu ditumbuk kemudian diseduh dan disajikan dengan susu kental manis.

Halaman:
1 2
      
