4 Cara Deteksi Kanker Mulut, Bisa Dilakukan di Rumah Lho!

DETEKSI kanker sedini mungkin sangatlah baik agar sel kanker tidak menyebar ke seluruh tuhuh. Untuk itu penting sekali untuk mendeteksi sendiri kanker pada tubuh kita, termasuk kanker mulut.

Sebagai informasi, kanker mulut berkembang ketika sel-sel di mulut atau bibir bermutasi. Sel datar dan tipis yang melapisi bibir serta bagian dalam mulut adalah tempat paling sering kanker mulut bermula. Mereka disebut sebagai sel skuamosa.

Modifikasi kecil pada DNA sel skuamosa menyebabkan pertumbuhan sel menyimpang. Penggunaan produk tembakau, seseorang yang suka pesta minuman keras, dan infeksi HPV merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker mulut.

Untuk melakukan deteksi dini yakni mengetahui apakah mulut benar-benar terbuka dengan lebar. Bagi Anda yang penasaran untuk mengeceknya, makan bisa melakukan beberapa cara seperti dirangkum dari Times of India, Selasa (28/11/2023).

1. Periksa atap dan dasar mulut

Untuk melakukan pemeriksaan diri secara menyeluruh, penting untuk memeriksa langit-langit dan dasar mulut Anda. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, seperti sensasi terbakar, atau melihat bintik hitam, putih, atau kemerahan di lidah, bibir, atau di dalam mulut, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan diagnosis lebih lanjut.

2. Periksa lidahnya

Lidah merupakan salah satu area di mulut yang paling sering sakit, termasuk kanker mulut. Untuk itu, memeriksa lidah merupakan salah satu upaya melakukan deteksi dini.

"Tidak dapat disangkal oleh fakta bahwa sebagai tanda kanker mulut, lidah adalah salah satu lokasi paling umum berkembangnya penyakit tersebut. Jika Anda mengalami rasa terbakar atau nyeri di lidah, kesulitan mengeluarkannya sepenuhnya, atau kesulitan menyentuh langit-langit mulut atau bergerak ke samping karena maag," kata Vivekanand S. Rege, Konsultan Onkologi dikutip dari pinkvilla.

"Hal ini dapat mengkhawatirkan dan jika masalah terus berlanjut bahkan setelah tujuh hari, disarankan untuk segera mengunjungi dokter,” tuturnya.