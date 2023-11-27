Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Permasalahan Gigi Ompong, Dokter Tegaskan Pentingnya Edukasi dalam Perawatan Gigi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:00 WIB
Cegah Permasalahan Gigi Ompong, Dokter Tegaskan Pentingnya Edukasi dalam Perawatan Gigi
Pentingnya edukasi terkait perawatan gigi. (Foto: Freepik.com)
DOKTER Spesialis Gigi, Drg Maesa Uswa Eastyqoma menjelaskan perkembangan tren perawatan gigi saat ini telah mengalami evolusi yang signifikan. Perawatan gigi yang awalnya difokuskan pada masa pemulihan kerusakan, kini bisa meluas menjadi bagian dari aspek kecantikan.

Melakukan perawatan gigi ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Oleh sebab itu, sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan gigi dan mulut, drg Maesa berkomitmen untuk memfasilitasi pasien dengan edukasi-edukasi untuk menunjang kesehatan gigi dan mulut.

“Kami percaya bahwa inovasi dalam edukasi kesehatan gigi adalah kunci untuk memberikan kepuasan maksimal pada pasien,” kata drg Maesa, dikutip dalam acara Grand Launching Maesa Dental Clinic Senopati belum lama ini.

Menurutnya, dengan pasien-pasien yang mendapat edukasi secara maksimal, dapat membantu mereka mengatasi permasalahan gigi dan mulut. Tidak hanya itu, dengan edukasi masyarakat akan menjadi lebih paham tentang pentingnya kesehatan gigi yang hanya sehat.

Kesehatan Gigi

Seiring dengan berjalannya waktu, drg Maesa mengatakan banyak dari masyarakat bukan karena tidak mau datang ke dokter gigi, melainkan karena tidak teredukasi dengan baik. Sehingga ketika datang ke tempat penyedia jasa pelayanan gigi pun sudah dalam kondisi parah, atau bahkan terlambat untuk dilakukan tindakan preventif.

“Banyak sekali pasien yang tidak teredukasi, sehingga memilih untuk langsung dicabut begitu saja,” ucap drg Maesa.

Tidak heran jika saat ini permasalahan gigi ompong merupakan jadi salah satu kasus terbanyak dalam permasalahan gigi. Alhasil drg Maesa menegaskan agar masyarakat lebih aware terhadap giginya, dan jangan membiarkan giginya dicabut dengan begitu saja.

