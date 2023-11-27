Masalah Gigi Bisa Berimbas Pada Penyakit Kista, Ini Penjelasan Dokter!

KESEHATAN gigi dan mulut adalah salah satu aset yang memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang. Jika gigi mengalami masalah maka tentunya akan bedampak kepada proses pencernaan tersebut, dan membuat makanan itu jadi terhambat.

Dokter Spesialis Gigi, Drg Maesa Uswa Eastyqoma menjelaskan ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat gigi bermasalah. Tidak hanya akan mengganggu pencernaan, tetapi juga berdampak pada penyakit kronis seperti jantung atau pun kista.

“Hubungannya banyak banget. Karena sakit gigi ada bakteri. Jadi gini, gigi itu misalnya ada lubang itu pasti ada bakteri dan bakterinya itu kalau didiemin aja bisa mengalir ke aliran darah,” kata drg Maesa, dalam acara Grand Launching Maesa Dental Clinic Senopati belum lama ini.

Oleh karena itu dr Maesa mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa permasalahan gigi menjadi berhubungan dengan jantung, dan penyakit lainnya.