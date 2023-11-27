6 Cara Hilangkan Lemak yang Menempel pada Lengan, Bye-Bye Gelambir!

LEMAK berlebih yang menempel pada lengan kerap mengganggu penampilan. Alhasil banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menghilangkan lemak jahat tersebut agar penampilan menjadi lebih menarik serta tidak menggelambir.

Tentuntya menghilangkan lemak di tubuh ternyata bukan hal yang mudah. Sebab, diperlukan usaha serta konsistensi untuk melakukannya. Untungnya, saat ini sudah ada beberapa metode yang dapat Anda gunakan untuk mengencangkan lengan Anda.

berikut beberapa cara untuk mengurangi lemak pada lengan yang bisa Anda coba sebagai metode penurunan berat badan :

1. Fokus kepada penurunan berat badan

Pada beberapa teknik mungkin pembakaran lemak seperti pada bagian lengan bisa menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Akan tetapi, hal itu dianggap tidak efektif. Salah satu penelitian menunjukkan dengan berfokus kepada salah satu bagian tubuh secara keseluruhan tidak mengurangi lemak yang ada.

Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan fokus menurunkan berat badan secara menyeluruh terutama dengan berolahraga. Karena dengan olahraga bisa membuat otot lebih kencang sehingga hasilnya pun lebih terlihat daripada menghilangkan lemak

2. Angkat beban

Latihan ketahanan angkat beban adalah jenis latihan untuk membangun massa otot dan meningkatkan kekuatan. Meskipun hal ini tidak secara khusus menyebabkan hilangnya lemak, tetapi dapat membantu meningkatkan hilangnya lemak secara keseluruhan. Sehingga daerah lengan Anda pun akan ikut terlihat lebih kencang dan ramping.

3. Tingkatkan asupan serat

Menambah beberapa porsi makanan serat ternyata dapat mempengaruhi percepatan penurunan berat badan. Sehingga dapat membantu Anda menghilangkan lemak tubuh lebih cepat. Makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan merupakan contoh dari makanan yang tinggi akan serat.

4. Tambahkan protein ke program diet

Meningkatkan asupan makanan protein pada tubuh adalah cara sederhana yang mungkin Anda bisa lakukan untuk mengendalikan nafsu makan. Beberapa penelitian menunjukkan seseorang yang mengonsumsi makanan dengan protein tinggi maka akan lebih sedikit memiliki lemak pada bagian perutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa protein bisa membantu memperbaiki komposisi gizi pada tubuh dan meningkatkan kehilangan lemak