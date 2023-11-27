6 Rebusan Daun untuk Menurunkan Asam Urat, Dicoba Yuk





SAAT asam urat kambuh bikin sendi-sendi tangan dan kaki terasa nyeri dan susah digerakkan. Oleh karena itu jika asam urat kumat maka harus diatasi segera.

Guna mengobati asam urat, salah satunya dengan mengonsumsi bahan herbal dari beberapa jenis daun. Lalu daun apa saja yang berfungsi menurunkan asam urat?

1. Daun kelor

Daun kelor memiliki kandungan flovonoid dan alkoloid yang bermanfaat mencegah pembentukan asam urat. Selain itu, daun kelor juga memiliki sifat antiinflamasi atau pereda nyeri. Caranya, Anda hanya perlu merebus satu sendok makan bubuk daun kelor kering dengan 150-200 ml air hangat.

Anda aduk rata dan biarkan sampai mendidih. Setelah itu, Anda minum air rebusan daun kelor satu atau dua kali sehari.

2. Sambiloto

Daun selanjutnya yang bisa menjadi obat asam urat adalah sambiloto (Andrographis paniculata). Daun ini juga cukup populer di Indonesia dan sering dijadikan tanaman di sekitar rumah.

Seluruh bagian tanaman sambiloto sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit, salah satunya asam urat. Pasalnya, sambiloto mengandung senyawa penting seperti flavonoid, alkane, kalium, natrium, dan kalsium.

Senyawa-senyawa penting tersebut diketahui menjadi sumber utama untuk menangkal penyakit asam urat. Cara pengolahannya yakni dengan mengambil 10-15 daun yang direbus sampai mendidih dan diminum air rebusannya.

3. Daun sirih cina

Daun satu ini juga terkenal sebagai salah satu jenis tanaman obat asam urat. Pasalnya, daun sirih cina kaya akan oksalat, tanin, alkaloid, lemak, serta minyak atsiri yang sangat bermanfaat untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Bagian yang paling sering diolah karena dipercaya paling bermanfaat untuk penyembuhan adalah bagian daun dan juga batangnya.

Sama seperti kebanyakan tanaman herbal, kamu bisa mengonsumsi daun sirih cina dengan cara meminum air rebusannya.

4. Daun seledri

Belakangan ini, kepopuleran daun seledri sebagai tanaman obat kembali naik. Sebenarnya, sejak dulu daun seledri memang cukup populer untuk dijadikan obat berbagai macam penyakit karena banyak kandungan penting di dalamnya.

Pasalnya, seledri memiliki kandungan folate, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin K. Beberapa senyawa tersebut juga dipercaya mampu menyembuhkan asam urat secara efektif.