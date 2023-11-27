4 Tips Mengatasi Gangguan Susah Tidur, Dicoba Yuk

SAAT susah tidur sangat menyiksa tubuh sebab kondisi badan sudah lelah dan ingin tidur namun mata enggan terpejam. Jika dibiarkan terus-menerus bisa merusak kesehatan tubuh.

Apalagi tidur merupakan aktivitas penting untuk menentukan kualitas hidup manusia sebab saat tidur tubuh manusia meregenerasi sel-sel yang rusak, mengatur hormon, memperbaiki sel otot, dan membantu memperkuat daya ingat.

Jika mengalami gangguan susah tidur, berikut kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut dikutip dari Antara,

1. Lakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur

Lakukan aktivitas yang mendukung relaksasi sebelum tidur seperti berendam air hangat, mendengarkan musik yang menenangkan, dan melakukan yoga untuk menciptakan suasana nyaman yang mempercepat proses tidur.

2. Tetapkan rutinitas tidur

Tetapkan jadwal tidur yang konsisten setiap hari. Dengan memiliki rutinitas yang konsisten, tubuh perlahan-lahan akan menyesuaikan ritme kerja dan siap beristirahat pada jam tertentu.

3. Hindari konsumsi alkohol

Hindari minum alkohol sekitar tiga jam sebelum tidur atau batasi konsumsinya sebanyak dua gelas per hari. Sebaliknya, cobalah untuk minum segelas susu atau teh herbal sebelum tidur, yang dapat membuat tubuh rileks dan siap untuk beristirahat.