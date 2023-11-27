Kecanduan Rokok dan Vape, Ini 6 Tips Mengatasinya

BANYAK orang sudah berusaha berhenti kecanduan merokok dan ngevape. Namun kadang mereka gagal di tengah jalan, karena memang tidak mudah.

Apalagi menurut penelitian Tembakau Remaja Nasional yang dilakukan oleh FDA menunjukkan minat merokok untuk berhenti cukup tinggi. Kadang mereka beralih ke vape, padahal juga vape tidak sehat bagi paru-paru.

Lalu bagaimana cara berhenti kencanduan merokok dan vape?

1. Kurangi secara perlahan

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi dosis atau waktu Anda merokok. Seperti contoh yakni dalam sehari hanya merokok 1 jam dengan 2 batang saja atau satu kali isap pada vape, setelah itu tidak perlu. Untuk hari selanjutnya bisa menerapakan dengan kurangi waktu secara perlahan dan dosisnya. 5

2. Konsumsi Makanan Bergizi

Memenuhi kebutuhan fisik seperti rasa lapar dan haus dengan mengonsumsi makanan seimbang dan tetap terhidrasi juga dapat membantu dalam mengurangi kencanduan merokok.

3. Mintalah Dukungan dari Keluarga dan Kerabat

Dukungan dari orang-orang sekitar supaya anda bisa berhenti merokok memang sangatlah penting. Sebab dengan dukungan tersebut anda bisa semakin termotivasi untuk berhenti merokok. Selain itu dukungan orang-orang sekitar juga bisa menjadi pengingat anda ketika godaan ingin merokok muncul kembali.

4. Bulatkan Tekat Berhenti Merokok

Dengan tekad inilah anda bisa meyakinkan diri anda bahwa anda mampu berhenti merokok meskipun hal tersebut dirasa sulit. Tekad yang kuat akan membuat anda tidak mudah tergoda untuk merokok kembali meskipun seberat apapun godaannya.