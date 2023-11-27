Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berkaca Kasus Sedot Lemak Nanie Darham, Ini Pesan Ricky Cuaca untuk Turunkan Berat Badan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:00 WIB
Berkaca Kasus Sedot Lemak Nanie Darham, Ini Pesan Ricky Cuaca untuk Turunkan Berat Badan
Operasi sedot lemak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini masyarakat dihebohkan dengan kamar duka dari artis cantik Nanie Darham. Bintang film Air Terjun Pengantin ini dinyatakan meninggal dunia pada 21 Oktober 2023 usai menjalani operasi sedot lemak.

Nanie diduga menjadi korban malpraktik operasi sedot lemak yang dilakukan salah satu klinik kecantikan di kawasan Cipete, Jakata Selatan.

Terkait hal tersebut, artis Ricky Cuaca pun ikut berkomentar mengenai peristiwa tersebut. Dia pun tidak bermaksud menyalahkan tindakan operasi liposuction atau sedot lemak yang dilakukan Nanie.

Hanya saja menurutnya, operasi tersebut harus dilakukan dengan persiapan yang matang termasuk memikirkan kondisi tubuh apakah memungkinkan untuk menjalankan operasi. Terlebih kala itu kondisi Nanie baru dua bulan pasca melahirkan sementara dokter kandungan menganjurkan operasi ketika enam bulan pasca melahirkan.

Ricky Cuaca

Menurutnya, sah-sah saja jika seseorang ingin melakukan liposuction atau bisa pula bariatrik seperti yang dilakukan Melly Goeslaw karena masalah kesehatan atau demi memiliki tubuh yang ramping. Yang jelas, Ricky Cuaca ingin menyampaikan pesan terbuka sebagai seseorang yang pernah berjuang menurunkan bobot tubuh hingga 60 kilogram.

"Untuk semuanya yang berencana untuk melakukan operasi liposuction atau bariatrik, coba perhatikan dulu kondisi tubuh kalian. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan ingin melakukan tindakan," ujar Ricky Cuaca dikutip dari unggahan TikToknya, Senin (27/11/2023).

Ricky Cuaca yang sempat mengalami obesitas dengan bobot tubuh 140 kilogram itu berpesan agar tak terburu-buru ketika ingin menurunkan berat badan karena tak ada yang instan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
