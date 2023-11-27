Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menurunkan Kolesterol dengan Daun Salam

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:00 WIB
Cara Menurunkan Kolesterol dengan Daun Salam
Cara menurunkan kolesterol dengan daun salam. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CARA menurunkan kolesterol dengan daun salam wajib untuk diketahui. Daun salam menjadi salah satu tanaman yang kerap digunakan sebagai bumbu masakan. Daun salam memiliki aroma dan memberikan rasa yang khas sehingga sering digunakan dalam kebutuhan rumah tangga.

Di balik manfaatnya sebagai bumbu masak, ternyata daun salam juga memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Merangkum dari Healthifyme, Senin (27/11/2023) daun salam ternyata efektif untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Daun salam dinilai memiliki kemampuan untuk membakar lemak secara efektif dan mencegah penumpukan lemak. Daun salam juga bisa meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi tubuh dengan menurunkan LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL.

Lantas bagaimana cara menurunkan kolesterol dengan daun salam?

Anda dapat menggunakan daun salam dalam bentuk kering, dihancurkan, dan segar untuk banyak hidangan. Namun, daun salam yang digiling bisa jadi terlalu kuat. Jadi sebaiknya gunakan daun utuh saat memasak, lalu buang daunnya sebelum disajikan. Berikut beberapa resep sehat yang bisa Anda ikuti:

1. Air Daun Salam

Berbagai manfaat minum air daun salam bagi kesehatan adalah:

Mencegah pilek, batuk dan flu.

Daun Salam

Meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu meningkatkan penurunan berat badan.

Ini meredakan nyeri sendi dan otot.

Melawan diabetes.

Ini mengurangi tekanan darah dan kadar kolesterol.

Bahan-bahan:

Air

Daun salam

Cara membuat:

1. Ambil 2-3 lembar daun salam dan potong kecil-kecil.

2. Tambahkan ke dalam wadah berisi air mendidih.

3. Rendam semalaman.

4. Saring airnya keesokan harinya.

5. Anda dapat menikmati minuman menyegarkan ini pertama kali di pagi hari dan beberapa kali di siang hari.

Halaman:
1 2
      
