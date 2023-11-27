Kondisi RS Indonesia Paska Digempur Israel, Tumpukan Jenazah Berserakan

RUMAH Sakit Indonesia di Gaza, Palestina porak poranda akibat serangan brutal tentara Israel. Pasca gencatan senjata, kondisi RS Indonesia ini begitu memprihatinkan imbas serangan alat berat.

Kondisi RS Indonesia ini diungkap dalam akun Twitter, @mercindonesia. Tampak bangunan mengalami kerusakan yang parah hingga bagian depan rumah sakit pun terlihat porak poranda.

“Rumah Sakit Indonesia ini dikepung oleh penjajah. Mereka dengan pesawat, dengan tank, dengan peralatan perang lainnya menghancurkan luluhkan Rumah Sakit Indonesia,” tutur seorang jurnalis di video tersebut, dikutip Selasa (28/11/2023).

Video itu memerlihatkan kondisi bagian depan RS Indonesia yang hancur akibat serangan alat berat. Di dalamnya, para pasien pun tampak ketakutan pasca tindakan brutal yang dilakukan tentara Israel.

Tak hanya itu, berbagai alat medis milik RS Indonesia pun dihancurkan oleh tentara Israel. Terlihat semua peralatan tersebut rusak dan hancur di halaman RS Indonesia.

Menurut laporan, sebelum gencatan senjata, tentara Israel membombardir RS Indonesia dengan serangan alat berat. Serangan itu membuat bagian halaman RS Indonesua luluh lantak.

“Pada hari terakhir sebelum gencatan senjata, mereka mendatangkan alat-alat berat dari berbagai daerah,” tuturnya.

Tak hanya kerusakan bangunan, serangan ke RS Indonesia ini juga memakan korban jiwa. Tampak banyak tumpukan jenazah di luar halaman RS Indonesia yang belum dikebumikan. Terlihat tumpukan jenazah itu diamankan di suatu ruangan terbuka dan terlihat begitu memprihatinkan.