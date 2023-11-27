Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi RS Indonesia Paska Digempur Israel, Tumpukan Jenazah Berserakan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:00 WIB
Kondisi RS Indonesia Paska Digempur Israel, Tumpukan Jenazah Berserakan
Perang Israel dan Palestina. (Foto: X @MERCIndonesia)
A
A
A

RUMAH Sakit Indonesia di Gaza, Palestina porak poranda akibat serangan brutal tentara Israel. Pasca gencatan senjata, kondisi RS Indonesia ini begitu memprihatinkan imbas serangan alat berat.

Kondisi RS Indonesia ini diungkap dalam akun Twitter, @mercindonesia. Tampak bangunan mengalami kerusakan yang parah hingga bagian depan rumah sakit pun terlihat porak poranda.

“Rumah Sakit Indonesia ini dikepung oleh penjajah. Mereka dengan pesawat, dengan tank, dengan peralatan perang lainnya menghancurkan luluhkan Rumah Sakit Indonesia,” tutur seorang jurnalis di video tersebut, dikutip Selasa (28/11/2023).

Video itu memerlihatkan kondisi bagian depan RS Indonesia yang hancur akibat serangan alat berat. Di dalamnya, para pasien pun tampak ketakutan pasca tindakan brutal yang dilakukan tentara Israel.

Perang Israel dan Palestina

Tak hanya itu, berbagai alat medis milik RS Indonesia pun dihancurkan oleh tentara Israel. Terlihat semua peralatan tersebut rusak dan hancur di halaman RS Indonesia.

Menurut laporan, sebelum gencatan senjata, tentara Israel membombardir RS Indonesia dengan serangan alat berat. Serangan itu membuat bagian halaman RS Indonesua luluh lantak.

“Pada hari terakhir sebelum gencatan senjata, mereka mendatangkan alat-alat berat dari berbagai daerah,” tuturnya.

Tak hanya kerusakan bangunan, serangan ke RS Indonesia ini juga memakan korban jiwa. Tampak banyak tumpukan jenazah di luar halaman RS Indonesia yang belum dikebumikan. Terlihat tumpukan jenazah itu diamankan di suatu ruangan terbuka dan terlihat begitu memprihatinkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement