Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak yang Tumbuh di Keluarga KDRT Berisiko Menormalisasi Kekerasan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |06:44 WIB
Anak yang Tumbuh di Keluarga KDRT Berisiko Menormalisasi Kekerasan
Kekerasan dalam rumah tangga. (Foto: Unsplash)
A
A
A

PSIKOLOG klinis dari Universitas Indonesia Mellia Christia, M.Si., M.Phil., mengatakan, anak yang tumbuh dalam keluarga yang mempraktikkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) rentan dan berisiko menormalisasi kekerasan.

"Itu seakan-akan menjadi pembenaran bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu normal kalau penuh dengan kekerasan," kata Mellia.

 KDRT

Dikutip dari Antara, menurut Mellia, anak akan melihat hubungan orang tuanya sebagai proyeksi dalam membangun hubungan dengan orang lain pada masa mendatang. Melalui interaksi orang tuanya, anak akan menilai bagaimana cara laki-laki dan perempuan berinteraksi.

 BACA JUGA:

"Artinya dia melihat bahwa, 'oh, begini, ya, cara orang berinteraksi antara laki-laki dan perempuan'," kata Mellia.

Interaksi orangtua, kata Mellia, akan menjadi dasar anak dalam membina hubungan dengan orang lain.

"Normalisasi kekerasan, agresivitas, kemudian memperlakukan pasangan dengan tidak baik, itu seakan-akan menjadi kebenaran untuk seorang anak," kata sang psikolog.

Mellia melihat kasus KDRT yang menempatkan perempuan sebagai korban bisa memengaruhi persepsi anak terhadap ibunya. Kemungkinan yang terjadi, menurut dia, anak bisa saja tidak menghargai perempuan atau orang tua dan penilaiannya terhadap sosok seorang ibu.

 BACA JUGA:

"Kemudian mungkin dampak lainnya adalah bagaimana penilaiannya terhadap ibunya, kompetensi seorang ibu, serta juga dia belajar untuk menjadi pelaku," kata Mellia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186255//shahnaz_anindya-51uD_large.jpg
Selebgram Shahnaz Anindya Heran Altaf Vicko Belum Ditahan Usai Setahun Jadi Tersangka KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935//viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement