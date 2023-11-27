Intip Keindahan Nagari Koto Baru Sumbar, Banyak Rumah Gadang dan Masjid Tua

Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Solok Selatan, Sumatera Barat. (Foto: ANTARA/Wahdi Septiawan)

NAGARI Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat punya keindahan nan eksotis. Selain terkenal dengan kawasan Saribu Rumah Gadang, nagari Koto Baru ini berada di pinggir sungai Batang Bangko, di kelilingi perbukitan dan mempunyai nilai-nilai sejarah adat budaya.

Adanya salah satu masjid tertua di Solok Selatan, banyak rumah gadang yang berumur ratusan tahun dan banyak jenis budaya yang masih lestari hingga sekarang.

Daya tarik nagari Koto Baru ini dapat terlihat sepanjang aliran sungai Batang Bangko, mulai dari kawasan Menara Songket (menara pandang SRG) hingga ke wilayah Ambayan yang juga punya potensi air panas alami.

Apalagi, view nan indah ini bisa dilengkapi dengan sarana dan fasilitas penunjang lainnya disepanjang aliran sungai di pinggir lapangan sepak bola Koto Baru.

Pegiat Pariwisata Sumatera Barat, Nofrins menyatakan bahwa jika di pinggir sungai ini dapat dikelola dan ditata dengan baik akan mendatangkan minat kunjungan wisatawan.