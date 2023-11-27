5 Destinasi Wisata Akhir Tahun yang Jauh dari Keramaian, Gak Bikin Sumpek

LIBUR panjang akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk berwisata. Banyak destinasi wisata akan ramai dan mungkin mengganggu kenyamanan perjalanan Anda.

Untuk membantu Anda menghindari keramaian, berikut ini adalah lima destinasi alternatif yang bisa Anda pertimbangkan untuk perjalanan akhir tahun Anda.

1. Kaohsiung, Taiwan

Terletak di ujung selatan Taiwan, Kaohsiung, sebuah kota pelabuhan, menawarkan atraksi serupa dengan Taipei, namun dengan lebih banyak ruang dan sedikit keramaian. Di sini, Anda dapat menikmati udara lebih lega dengan jalan raya yang lebar dan langit terbuka, bahkan pasar malam yang ramai pun terasa lebih tenang dari yang mungkin Anda bayangkan.

Pier 2 Art Centre adalah salah satu daya tarik utama kota ini, sebuah destinasi tepi pelabuhan yang dipenuhi galeri seni, kios pasar loak, kafe, dan toko cendera mata. Selain itu, Love River di sekitarnya sangat direkomendasikan untuk jalan-jalan malam dan fotografi pada golden hour.

Kaohsiung juga menawarkan museum seni kontemporer, distrik perbelanjaan, jalan-jalan kuno dengan toko-toko klasik, restoran keluarga yang diwariskan turun-temurun, serta pasar malam yang menyajikan beragam jajanan khas Taiwan.

Sebagai nilai tambah, Kaohsiung umumnya lebih ekonomis dibandingkan Taipei, sehingga perjalanan Anda dapat lebih efisien secara anggaran di kota ini.

2. Hua Hin, Thailand

Untuk menikmati pesona pantai Thailand tanpa kerumunan seperti di Phuket, Anda dapat mungkin dapat mencoba Hua Hin. Terletak hanya beberapa jam perjalanan dari Bangkok, kota resor pantai yang mungkin kurang terkenal ini sangat cocok untuk perjalanan yang tenang, dipenuhi dengan sinar matahari, pemandangan yang menakjubkan, dan arsitektur bersejarah.

Selama siang hari, Anda dapat mengeksplorasi Gua Phraya Nakhon yang megah di Taman Nasional Khao Sam Roi Yot, menikmati nuansa Yunani di taman Santorini, minum teh sore di Museum Kereta Api, atau sekadar bersantai di tepi perairan yang bening.

Ketika malam tiba, nikmati kuliner kaki lima khas Thailand di Pasar Malam Hua Hin, bernegosiasi untuk barang-barang kerajinan tangan dan karya seni unik di Cicada Market, atau menjelajahi merek internasional di Hua Hin Market Village.

3. Jeonju, Korea Selatan

Terletak di bagian barat daya, Jeonju merupakan sebuah kota yang tenang dan menawan, dipenuhi oleh arsitektur tradisional Korea, seperti desa hanok, kuil, dan tempat ibadah. Meskipun memiliki pesona pedesaan, Jeonju juga dikenal sebagai salah satu pusat kuliner Korea, memberikan pengalaman unik bagi para pengunjung yang mencari keautentikan dalam masakan Korea.

BACA JUGA:

Sebagai tempat asal makgeolli, Jeonju memiliki sejumlah bar yang mengkhususkan diri pada minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi beras. Bagi yang lebih suka opsi non-alkohol, Coffee Street (Jeonju Gaekridan-gil) merupakan tempat yang tepat untuk dikunjungi. Sesuai dengan namanya, jalan yang ramai ini dipenuhi dengan kafe-kafe trendi dan suasana hipster.