10 Kesalahan Kerap Dilakukan Traveler saat Penerbangan Jauh, Nomor 3 Bikin Resah Gelisah

MENGHABISKAN waktu berjam-jam di atas pesawat menjadi hal paling membosankan bagi traveler. Meski begitu, penerbangan jarak jauh faktanya menjadi suatu keharusan dan tak bisa dihindari jika memang Anda berencana melakukan perjalanan jauh lintas benua.

Seorang pakar perjalanan, Casey Brogan mengatakan, penerbangan jarak jauh kerap dianggap sebagai pengalaman menakutkan dan penuh stres.

Kecemasan yang timbul di bandara belum lagi antrean keamanan, terlebih adanya pedoman baru dan pembatasan yang terus berubah, bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelancong.

Namun, Brogan menegaskan bahwa penting untuk selalu mengingat bahwa proses perjalanan untuk mencapai tujuan bukanlah liburan itu sendiri, akan tetapi momen ketenangan yang menanti Anda di ujung perjalanan.

Ada berbagai cara untuk menjadikan penerbangan jarak jauh lebih menyenangkan. Salah satu langkah sederhana yang dapat diambil ialah memahami apa yang sebaiknya dihindari selama perjalanan itu sendiri.

(Foto: Pixabay/confused_me)

Faktanya, jarang orang tahu jika ia seringkali membuat kesalahan saat melakukan penerbangan jarak jauh, sehingga momen liburan itu berubah menjadi pengalaman tidak menyenangkan. Lantas apa saja kesalahan tersebut? Brikut ulasannya sebagaimana Okezone kutip dari laman HuffPost.

1. Mengenakan pakaian tidak nyaman

Seorang pendiri The Vacationer, Phil Dengler berujar bahwa kesalahan umum yang sering dilakukan orang saat melakukan penerbangan jarak jauh adalah kurang memerhatikan pemilihan pakaian.

Dengler menekankan pentingnya berpakaian dengan nyaman karena kita akan duduk di kursi yang sama selama enam jam atau lebih.

Disarankan untuk menghindari mengenakan pakaian yang berat dan membatasi gerakan. Sebaliknya, pilihlah kain yang lembut dan pakaian elastis untuk mencapai tingkat kenyamanan dan kehangatan maksimal.

Mengenakan lapisan-lapisan juga dapat membantu mengatasi fluktuasi suhu di dalam kabin. Selain itu, investasikanlah dalam kaos kaki kompresi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan selama penerbangan jarak jauh.

(Foto: Alamy)

Selain berfokus pada pemilihan pakaian yang nyaman dan elastis, disarankan untuk menghindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat dan membatasi gerakan saat terbang. Melonggarkan tali sepatu perlu dilakukan agar Anda bisa dengan mudah melepaskannya dan tentunya untuk kenyamanan kaki.

2. Memilih tempat duduk dekat toilet

Pemilihan kursi dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pengalaman penerbangan Anda.

Jika Anda menginginkan suasana yang lebih tenang, pertimbangkan untuk memilih kursi yang tidak terletak di daerah dengan lalu lintas penumpang yang tinggi.

Manajer Umum Kayak North America, Paul Jacobs mengatakan, meski duduk dekat toilet mungkin terdengar nyaman, namun tidak mengasyikkan jika Anda berada di baris tersebut ketika ada antrian di luar toilet. Jacobs menyarankan untuk duduk jauh dari area tersebut dan menggunakan momen berjalan untuk meregangkan tubuh selama penerbangan.

3. Selalu mengawasi jam

Seperti pepatah yang mengatakan; "Air yang dipantau tidak akan mendidih," begitu juga waktu akan terasa berjalan lebih lambat selama penerbangan jarak jauh jika Anda terus memerhatikan atau mengamati jam.

Pakar perjalanan, Casey Brogan memberikan saran agar Anda bisa mengatur jam Anda sesuai dengan zona waktu tujuan, namun sebaiknya hindari terus-menerus menatapnya dan menghitung mundur jam. Begitu pula, disarankan untuk tidak terlalu sering melihat peta yang menunjukkan posisi pesawat.

Ia meyakinkan bahwa Anda akan tiba di destinasi dengan cukup cepat tanpa perlu terus-menerus memerhatikan waktu dan posisi pesawat.