Setengah Abad Keliling Dunia, Nenek 79 Tahun Sukses Jelajahi 193 Negara

SEORANG petualang gaek, Luisa Yu (79) berhasil menyelesaikan tur keliling dunia dengan mengunjungi Siberia. Selama 50 tahun terakhir, wanita asal Miami, Florida, Amerika Serikat ini telah menjelajahi 193 negara.

“Butuh dua bus, tiga hari. Dan di sinilah saya selama lebih dari 50 tahun, dan saya menyukainya. Saya masih mencintai Miami,” kata Luisa seperti dilansir dari NBC6 South Florida, Senin (27/11/2023).

Yu lahir di Filipina dan tinggal di St. Louis sebagai siswa pertukaran. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Miami dan telah tinggal di sana kurang lebih 50 tahun. Kecintaannya terhadap travelling dimulai saat usia 20-an ketika dirinya memutuskan untuk menjelajahi negara barunya.

“Saya bepergian ke seluruh Amerika serikat, hampir ke 45 negara bagian,”