Viral! Wanita Ini Berhenti Kerja sebagai Pramugari, Alasannya Bikin Kaget

SEORANG eks pramugari bernama Ashlee Rogers (27) jadi sorotan karena mengungkapkan alasan dirinya berhenti bekerja sebagai awak kabin karena tak suka dengan sistem kerja shift yang lumrah dalam dunia penerbangan. Wanita asal Australia itu seketika viral usai berbagi cerita melalui TikTok.

Ashlee Rogers baru setahun jadi pramugari. Dia bekerja di maskapai Virgin Australia sejak 2022, setelah enam minggu menjalani pelatihan intensif tentang awak kabin.

Meskipun bangga dengan budaya dan fasilitas yang luar biasa di Virgin Australia seperti penerbangan gratis. Namun, ia mengatakan bahwa gaya hidup dengan kerja shift tidak cocok untuknya.

“Saya berhenti terutama karena kurangnya fleksibilitas dalam pekerjaan. Penerbangan melibatkan kerja shift dan Anda harus memiliki ketersediaan 24/7. Ini adalah industri yang sangat terstruktur,” katanya seperti dikutip dari News.com.au, Senin (27/11/2023).

Rogers menjelaskan bahwa mendapatkan waktu istirahat dan bertukar shift juga sulit, dan dia sering melewatkan acara-acara penting seperti ulang tahun, Natal, dan perayaan lainnya.

“Pekerjaan shift juga bisa melelahkan apalagi bekerja di ketinggian 38.000 kaki sepanjang hari. Suatu hari Anda dapat memulai pada jam 5 pagi dan menyelesaikannya pada tengah hari, lalu keesokan harinya Anda dapat memulai pada jam 2 siang dan menyelesaikannya pada larut malam.”

Ia mengatakan bekerja di ketinggian yang berbeda juga mempengaruhi tubuhnya.

“Kelelahan adalah hal yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan saya sulit beradaptasi. Anda harus memprioritaskan kesehatan dan tidur Anda agar tidak menyebabkan kelelahan.”

Melalui akun TikTok @ashleejjane, ia menjelaskan mengapa ia meninggalkan pekerjaannya bukan untuk menghalangi mereka yang ingin menjadi pramugari. Namun, untuk mempersiapkan mereka dengan lebih baik menghadapi apa yang akan terjadi.

“Ini pekerjaan serius dengan banyak tanggung jawab, tapi juga menyenangkan. Bertemanlah, jelajahi tempat-tempat baru, tetapi jagalah diri Anda sendiri dan prioritaskan kesehatan dan tidur Anda.”

Ia mengungkapkan bahwa rata-rata penghasilannya adalah $1000 seminggu atau setara Rp15.546.750 setelah pajak.

“Tetapi saya jarang lembur (dan) disanalah saya mendapatkan uang paling banyak,” katanya.

Ia bekerja 10 hingga 13 jam, atau 40 jam per minggu. “Jam kerja maksimal kami adalah 144 jam per bulan. Tapi itu tergantung pada preferensi apa yang Anda miliki dalam daftar Anda, apakah Anda mencapai 144 jam itu,” timpalnya.

“Jika Anda melakukan sektor yang lebih pendek dengan jam lembur yang terbatas yang terbatas, jam kerja Anda mungkin kurang dari itu. Orang-orang yang bekerja di sektor yang lebih lama, lebih banyak lembur cenderung mencapai 144 jam per bulan, yang rata-rata sekitar 36 jam per minggu.”

Rogers mengatakan mereka yang bekerja lebih dari 12 jam sehari akan dibayar lembur.

“Anda juga dapat memilih untuk bekerja pada hari libur yang mencakup pembayaran tambahan selain gaji Anda. Kami mendapat gaji pokok yang tetap sama, baik Anda bekerja 144 jam dalam sebulan atau tidak,”

“Kemudian bayarannya berbeda-beda tergantung pada berapa lama penerbangannya karena kami mendapat tunjangan per jam saat kami berada di udara, jadi penerbangan yang lebih lama berarti lebih banyak uang.”

Rogers mengatakan menerima tunjangan semalam, jadi semakin banyak shift malam makan semakin banyak gaji.

“Saya lebih suka bekerja di sektor yang lebih pendek dan lebih sedikit lembur sehingga gaji saya sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain.”

Rogers mengatakan salah satu keuntungan terbesar dari pekerjaan ini adalah penerbangan gratis dan diskon besar-besaran.

“Maskapai penerbangan saya memberi kami kredit sebesar $1000 yang dapat digunakan setiap tahun untuk penerbangan, yang berpotensi menghasilkan hingga 20 penerbangan gratis tergantung ke mana Anda akan pergi,” katanya.