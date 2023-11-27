Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Ingin Bikin Paket Wisata Gadis Kretek, Lokasinya di Jateng dan Yogya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:17 WIB
Sandiaga Ingin Bikin Paket Wisata Gadis Kretek, Lokasinya di Jateng dan Yogya
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

SERIAL Gadis Kretek yang disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah lagi hits dan ditonton sampai 1,6 juta kali dalam sepekan. Bukan hanya tokoh dan alur cerita yang jadi sorotan, tapi lokasi yang tampil dalam film tersebut juga menarik perhatian.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berencana menjadikan lokasi syuting atau latar tempat dalam film Gadis Kretek sebagai pilihan paket wisata.

 BACA JUGA:

“Nanti ada paket-paket wisata yang berhubungan dengan kesuksesan dari serial Gadis Kretek. Sama-sama di wilayah kabupaten dan kota Magelang, adapun daya tarik wisata seperti Candi Borobudur, Kudus, Museum Kretek, Museum Perang Diponegoro juga Candi Abang di Sleman yang terbengkalai ini bisa kita arahkan paket-paket wisata untuk bisa dikunjungi,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sandiaga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas terkait ide paket wisata di beberapa tempat tersebut.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement