Sandiaga Ingin Bikin Paket Wisata Gadis Kretek, Lokasinya di Jateng dan Yogya

SERIAL Gadis Kretek yang disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah lagi hits dan ditonton sampai 1,6 juta kali dalam sepekan. Bukan hanya tokoh dan alur cerita yang jadi sorotan, tapi lokasi yang tampil dalam film tersebut juga menarik perhatian.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berencana menjadikan lokasi syuting atau latar tempat dalam film Gadis Kretek sebagai pilihan paket wisata.

“Nanti ada paket-paket wisata yang berhubungan dengan kesuksesan dari serial Gadis Kretek. Sama-sama di wilayah kabupaten dan kota Magelang, adapun daya tarik wisata seperti Candi Borobudur, Kudus, Museum Kretek, Museum Perang Diponegoro juga Candi Abang di Sleman yang terbengkalai ini bisa kita arahkan paket-paket wisata untuk bisa dikunjungi,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sandiaga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas terkait ide paket wisata di beberapa tempat tersebut.