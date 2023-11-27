4 Pramugari Seksi yang Terjun ke OnlyFans, Jadi Model Dewasa demi Cuan

PRAMUGARI merupakan impian bagi banyak wanita. Tampil cantik elegan, bisa keliling dunia gratis, mencicipi kuliner dari berbagai wilayah, hingga pendapat yang relatif besar. Namun, ternyata ada sebagian pramugari tak puas dengan capaian dimilikinya, sehingga memilih banting setir ke pekerjaan yang lebih menantang dan meraup banyak cuan.

Ada sejumlah mantan pramugari memutuskan bahwa menjual konten seksi menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan bekerja di penerbangan penumpang komersial. Bahkan salah satunya menghasilkan gaji yang fantastis, di mana satu bulan gajinya setara dengan gaji satu tahun.

Berikut 4 pramugari yang memutuskan menjadi model OnlyFans yang menjual konten seksi seperti dilansir dari Daily Star.

BACA JUGA:

1. Alexia Grace

Wanita cantik asal East Midlands ini awalnya bekerja di Jet2 sebagai pramugari dan juga sebagai barista. Ia menghasilkan sekitar £600 seminggu atau sekitar Rp11.752.502

Namun, saat pandemi ia beralih ke OnlyFans untuk menghasilkan uang karena banyak penerbangan yang dilarang. Alexia mengklaim bahwa ia mendapatkan seluruh gaji tahunannya hanya dalam sebulan di OnlyFans. Ia mendapat gaji £25.000 atau sekitar Rp489 juta sebulan di OnlyFans. Sementara rata-rata pramugari dibayar hanya £20.456 atau Rp400 juta setahun.

Alexia Grace

Alexia menyatakan bahwa dirinya menyukai kebebasan dan menikmati pekerjaannya sebagai model OnlyFans.

"Saya benar-benar menikmatinya. Sisi media sosial adalah bagian favorit saya. Saya menyukai TikTok dan Instagram dan saya dapat menjadikannya sebagai pekerjaan saya. Saya juga menyukai kebebasan. Saya menghabiskan waktu enam bulan di Dubai tahun lalu dan dua bulan bepergian melintasi Meksiko tahun ini,” katanya.

BACA JUGA:

Membahas pekerjaannya sebelumnya di pesawat, Alexia berkata: "Anda tidak dibayar sebanyak yang seharusnya untuk pekerjaan yang Anda lakukan. Pelanggan bisa saja bersikap sangat kasar dan bayarannya hanya sekitar £1.300 per bulan. Penumpang akan mengeluh tentang makanan atau minuman kehabisan stok - kita berada di angkasa, kita tidak bisa langsung pergi ke Tesco."

2. Skye Taylor

Skye Taylor, dari London, setelah 14 tahun bekerja sebagai pramugari juga beralih ke OnlyFans dan Babestation sejak pandemi. Ia menyatakan bahwa pendapatannya dua kali lipat dibandingkan saat bekerja sebagai awak kabin.

Skye Taylor

"Saya menghasilkan uang sejak usia ini. Sekarang saya menghasilkan dua kali lipat lebih banyak daripada yang saya dapatkan dari menjadi awak kabin. Gaji pokok kami bisa mencapai £20.000, secara realistis saya menghasilkan lebih banyak 10 tahun yang lalu daripada sekarang.

Saya memiliki kehidupan yang menghasilkan uang dua kali lipat lebih banyak daripada saat saya terbang. Ini tidak merugikan siapapun dan Anda tidak perlu melihat jika Anda tidak mau."

BACA JUGA:

Ini bukan pertama kalinya Skye terjun ke industri ini karena dirinya juga bekerja sebagai penari tiang dari tahun 2013 untuk menambah penghasilannya. Kemudian ia mulai menjual foto-foto cakep dan berhenti menjadi pramugari.

"Upah untuk menjadi penerbang sangat menghebohkan di Inggris. Itu 100 persen membuat saya merasa lebih percaya diri - karena saya lebih tua, saya memiliki pasar kecil saya sendiri. Tidak semua bagian dari industri seks memukau anak-anak berusia 20 tahun, seluruh industri adalah orang-orang yang dianggap menarik dan dapat menghasilkan uang."

3. Amanda Sommer

Amanda Sommer mantan pramugari Ryanair mengalihkan karirnya ke OnlyFans dan mengklaim bahwa ia menghasilkan £15.000 atau Rp293 juta per bulan dari platform tersebut, atau setahun mencapai £180.000 atau lebih Rp3,5 miliar.

Amanda Sommer

Wanita asal Hartlepool ini mengatakan ia menyukai karir barunya karena ia bisa bekerja secara diam-diam melalui ponsel.

BACA JUGA:

"Saya mendengar tentang OnlyFans dan saya menyukai gagasan itu karena Anda dapat bekerja di sana secara diam-diam melalui ponsel Anda dan pacar saya tidak akan mengetahuinya. Saya melakukannya dengan sangat baik dan tidak perlu mencari pekerjaan harian. "

Namun, perubahan karier tersebut berdampak pada kehidupan cintanya. Dia mengklaim para pria cemburu dan memintanya untuk berhenti dari peran barunya yang menguntungkan. Dia menjelaskan "ini kontroversial dan jika saya memberitahu mereka terlebih dahulu, mereka terkadang cemburu, saya pikir karena saya mendapat lebih banyak uang daripada mereka dan mereka tidak menyukainya."