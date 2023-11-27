Ujung Kulon Jadi Geopark Nasional, Sandiaga Ingin Tingkatkan Lagi ke UNESCO Global Geopark

TAMAN Nasional Ujung Kulon (TNUK) telah ditetapkan sebagai geopark nasional. Kemenparekraf ke depan akan berupaya meningkatkan lagi status taman bumi di Banten itu menjadi geopark global yang diakui UNESCO.

Penetapan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai geopark nasional tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM RI Nomor: 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi Nasional Ujung Kulon pada 10 November 2023.

“Dengan tambahan sebagai destinasi geopark ini akan menambah daya tarik karena aspek geologi akan menjadi suatu hal yang ditawarkan sebagai daya tarik wisata TNUK,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sandiaga menuturkan bahwa dengan ditetapkannya Ujung Kulon sebagai geopark nasional, maka bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut. Kemudian bisa mewujudkan pariwisata berkualitas yang menghargai keberlanjutan lingkungan, kelestarian alam dan ekosistem badak di Ujung Kulon.