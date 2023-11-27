Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Tradisi Ekstrem di India, Ramai-Ramai Melompat ke Tumpukan Duri

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:59 WIB
Viral Tradisi Ekstrem di India, Ramai-Ramai Melompat ke Tumpukan Duri
Tradisi lompat ke duri di India. (Video capture)
A
A
A

INDIA memiliki beragam tradisi unik yang membuat orang geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini sangat ekstrem. Salah satu yang viral belakangan ini adalah tradisi perayaan Hanuman Jayanti.

Dalam video unggahan akun @alone_boy_mylari_02 memperlihatkan laki-laki melompat dari atap bangunan ke tumpukan ranting hijau berduri dan disaksikan banyak orang.

Menurut salah satu netizen yang berbahasa Hindi, aksi tersebut merupakan bagian dari adat dalam rangkaian perayaan festival Hindu, Hanuman Jayanti. Ia mengatakan bahwa orang-orang tersebut melompat ke duri.

“Jika semua orang meminta bahasa Hindi, maka saya akan memberitahu Anda bahwa desa ini berada di Tamil Nadu. Ini adat di sini bahwa pada Hanuman Jayanti, orang-orang ini melompat di duri. Orang yang lebih sering melompat mendapat berkat Tuhan,” komentar @paraskumar_paras9045.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089433/mengapa_banyak_ular_cobra_berbisa_di_india-mUMQ_large.jpg
Mengapa Banyak Ular Cobra Berbisa di India?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089431/kenapa_ular_king_cobra_kerap_dianggap_dewa_di_india-KZRi_large.jpg
Kenapa Ular King Cobra Kerap Dianggap Dewa di India?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/406/3035995/suku_aghori_di_india-mfBN_large.JPG
5 Fakta Suku Aghori di India, Manusia Kanibal yang Doyan Ngeseks dengan Mayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3022039/kereta_lokal_india-vnAb_large.jpg
Viral WNI Naik Kereta India Rp20 Ribuan Pakai Kipas Angin, Bocah Sampai Duduk di Bagasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000589/ternyata-ini-penyebab-kenapa-ular-banyak-ditemukan-di-india-9ZWxSGdv5k.jpg
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Ular Banyak Ditemukan di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/406/2989353/ternyata-ini-alasan-orang-india-suka-aduk-makanan-pakai-tangan-fwICoeobgm.JPG
Ternyata Ini Alasan Orang India Suka Aduk Makanan Pakai Tangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement