Viral Tradisi Ekstrem di India, Ramai-Ramai Melompat ke Tumpukan Duri

INDIA memiliki beragam tradisi unik yang membuat orang geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini sangat ekstrem. Salah satu yang viral belakangan ini adalah tradisi perayaan Hanuman Jayanti.

Dalam video unggahan akun @alone_boy_mylari_02 memperlihatkan laki-laki melompat dari atap bangunan ke tumpukan ranting hijau berduri dan disaksikan banyak orang.

Menurut salah satu netizen yang berbahasa Hindi, aksi tersebut merupakan bagian dari adat dalam rangkaian perayaan festival Hindu, Hanuman Jayanti. Ia mengatakan bahwa orang-orang tersebut melompat ke duri.

“Jika semua orang meminta bahasa Hindi, maka saya akan memberitahu Anda bahwa desa ini berada di Tamil Nadu. Ini adat di sini bahwa pada Hanuman Jayanti, orang-orang ini melompat di duri. Orang yang lebih sering melompat mendapat berkat Tuhan,” komentar @paraskumar_paras9045.