HOME WOMEN TRAVEL

Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp200 Ribu Mulai Desember, Begini Cara Belinya!

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |12:30 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp200 Ribu Mulai Desember, Begini Cara Belinya!
Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung (Foto: Instagram/@keretacepat_id)
PT KERETA Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan kenaikan harga tiket Kereta Cepat Whoosh menjadi Rp200 ribu mulai Desember 2023. Tarif ini menggantikan tarif sebelumnya senilai Rp150 ribu yang berlaku hingga akhir November 2023 ini.

Kendati naik Rp50.000 moda transportasi massal ini tetap menawarkan kesempatan istimewa bagi para penumpang yang ingin menikmati perjalanan dengan kenyamanan dan efisiensi.

Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, pemberlakuan tarif promo dan penambahan jadwal perjalanan mulai Desember 2023 bertujuan memberi lebih banyak peluang bagi masyarakat yang hendak menikmati pengalaman menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

"Penerapan tarif promo pada bulan Desember juga menjadi salah satu komitmen KCIC yang akan selalu menghadirkan berbagai program menarik untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh," ungkap Dwiyana dalam keterangannya.

Kereta Cepat Whoosh

(Foto: Instagram/@keretacepat_id)

Sejak Jumat, 24 November 2023 lalu, masyarakat diberi kesempatan untuk memesan tiket kereta cepat untuk perjalanan Desember 2023.

Untuk kelas premium ekonomi, tiket pada hari Senin hingga Kamis dapat dibeli dengan harga Rp200.000, sementara pada akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu, tiket premium ekonomi dihargai sebesar Rp250.000.

Tarif tersebut meliputi perjalanan gratis dengan KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung dan sebaliknya.

Selama bulan Desember, tersedia 40 perjalanan per hari pada Senin hingga Kamis dan 48 perjalanan per hari pada akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu.

