HOME WOMEN TRAVEL

Toba Caldera Resort Dapat 2 Investor Tambahan, Sandiaga: Pariwisata Hijau Jadi Daya Tarik

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |07:30 WIB
Toba Caldera Resort Dapat 2 Investor Tambahan, Sandiaga: Pariwisata Hijau Jadi Daya Tarik
Toba Caldera Resort di Sumatera Utara (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Toba Caldera Resort yang dikelola oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) mendapat dua tambahan investor pada 2024.

Hal itu disampaikannya saat menyaksikan kesepakatan dua kerja sama terbaru dari BPODT dengan para investor yaitu TOCA Resort dan Mitra Jaya pada Minggu, 26 November 2023 kemarin.

Dari kerja sama itu, disepakati pada Lebaran 2024, TOCA Resort akan mulai membangun fasilitas tambahan berupa akomodasi sebanyak 20 unit.

Sedangkan Mitra Jaya di akhir semester pertama atau pada Juni 2024 akhir, juga akan membangun fasilitas akomodasi ramah lingkungan untuk menopang jumlah kunjungan wisatawan yang terus bertambah.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

“Salah satu yang bisa menarik investor untuk berinvestasi adalah pariwisata hijau. Karena, pariwisata hijau saat ini banyak sekali permintaannya. Bukan lagi tipe pembangunan-pembangunan yang masif dari segi struktur. Tapi, menyatu dengan alam,” ujarnya.

Ia berujar bahwa tahun ini kunjungan wisatawan ke Toba Caldera Resort sudah mencapai angka 300 ribu orang. Pihaknya optimistis, angka ini akan terus meningkat, karena fasilitas akan terus ditambah. Juga dari sisi 3A, yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi.

Ditambah dengan diselenggarakannya beberapa event-event internasional di Danau Toba seperti Aquabike Jetski dan ada Asia Pacific Rally Championship (APRC), jumlah kunjungan mencapai revenue di atas target, yaitu 4 kali lipat dalam 1 hari.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
