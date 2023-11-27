Indonesia Didaulat Penyelenggara Terbaik Event Olahraga Air, Sandiaga: Ini Sejarah Baru!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut bahwa Indonesia didaulat sebagai tuan rumah atau penyelenggara terbaik dari event-event wisata olahraga tingkat dunia terutama untuk olahraga air yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara.

“Dalam perbincangan saya dengan Nicolo (Founder H2O Racing), saya mendapatkan laporan bahwa Indonesia menjadi organizer terbaik dalam event ini. Dan ini akan disampaikan di Sharjah (Uni Emirat Arab) pekan depan,” kata Sandi, melansir laman Kemenparekraf.

Ia menjelaskan Indonesia, khususnya kawasan Danau Toba mendapat kepercayaan sebagai lokasi penyelenggaraan Aquabike Jetski World Championship 2023.

Event yang memperebutkan dua kejuaraan dunia ini diikuti oleh 118 pembalap dari berbagai negara di dunia.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

“Ini merupakan sejarah baru, Danau Toba selama satu tahun menggelar dua event internasional. Untuk Aquabike Jetski World Championship 2023 bisa menarik lebih dari 100 ribu penonton. Berdasarkan informasi dari In Journey selama dua hari berlangsung, sebanyak 50 ribu lebih penonton menyaksikan acara ini,” ujarnya.

Melalui event ini, dirinya berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM mendapatkan dampak positif

“Meskipun hujan masyarakat antusias. Dan yang paling penting hotel-hotel terisi, produk UMKM dapat terjual. Dampak ekonomi bagi masyarakat bagi empat kabupaten sebagai lokasi event mendapatkan pengaruh baik,” ujarnya.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Sementara, Founder H2O Racing, Nicolo Di San Germano juga mengakui Danau Toba sebagai salah satu venue terbaik dunia.

Menurutnya, Danau Toba sangat menarik dan unik. Tidak tertutup kemungkinan Danau Toba menjadi tempat pelatihan untuk Aquabike dan F1 Powerboat.

“Ada banyak alasan kenapa Danau Toba menjadi venue di event ini, karena kemegahan, kecantikan, serta keindahan dari Danau Toba yang layak dikenal oleh lebih banyak masyarakat dunia,” ujarnya.