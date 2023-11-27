Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Aquabike Jetski World Championship 2023 di Danau Toba

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Baparekraf), Angela Tanoesoedibjo menilai kompetisi jetski bertaraf internasional Aquabike Jetski World Championship 2023 yang digelar di Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) juga masyarakat setempat.

Wamenparekraf Angela dalam keterangannya, usai menyaksikan pembukaan Aquabike World Championship 2023 di Waterfront City Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (24/11/2023) mengatakan, Aquabike menjadi salah satu dari sekian banyak event internasional yang diselenggarakan di Indonesia pada 2023.

"Dengan adanya event seperti ini, pasti berdampak langsung kepada pelaku pariwisata di Danau Toba, termasuk pelaku industri hotel, homestay, restoran, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sarana promosi yang ampuh karena media di dunia meliput dan para atlet juga mempunyai followers yang banyak di sosial media," kata Wamenparekraf Angela, mengutip laman Kemenparekraf.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenparekraf untuk periode 22-26 November 2023 kamar yang sudah ter-booking sebanyak 3.040. Adapun restoran dan penyewaan kendaraan juga banyak yang telah dipesan.

Berkat dukungan dari pemerintah daerah (pemda) setempat Aquabike Jetski World Championship 2023 dimeriahkan dengan sederet kegiatan menarik mulai dari pertunjukan seni dan budaya, pameran UMKM, hingga konser musik yang menampilkan artis lokal dan artis ibu kota.

"Sehingga Aquabike ini menjadi gelaran pesta rakyat Danau Toba yang menjadi hiburan dan kebanggaan masyarakat," ujar Angela.

Wamenparekraf Angela bersama Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyempatkan diri menonton race 1 dan race 2 Aquabike Jetski World Championship 2023 di Kabupaten Samosir yang dipadati ribuan penonton baik lokal maupun mancanegara.

Berlatar belakang jajaran bukit yang berselimut kabut dan suguhan atraksi budaya, penyelenggaraan Aquabike kali ini diharapkan mampu memikat para pengunjung yang hadir sehingga Danau Toba dapat menjadi salah satu tujuan utama wisatawan.