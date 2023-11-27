Resep Makan Siang Nasi Goreng Hong Kong dan Chicken Strips

MAKAN siang dengan menu nasi goreng? Rasanya tidak ada yang salah. Pasalnya, menu ini juga sering kali menjadi buruan ketika jam istirahat.

Namun, bagi kamu yang ingin menikmati nasi goreng berbeda, cobain deh nasi goreng Hongkong yang dipadukan dengan Chicken Strips. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit.

Merangkum berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), berikut resep yang bisa kamu coba.

Nasi Goreng Hongkong





(Foto: Instagram @kaka.kitchen93)

Bahan:

2 porsi nasi

3 siung bawang merah, iris

¼ siung bawang bombai, iris

1 batang daun bawang, iris 1 cm

2 butir telur

100 gr udang size kecil (buang kulit)

6 bakso ikan goreng, potong-potong

3 buah sosis, iris-iris

¼ bonggol jagung pipil

½ buah wortel, potong dadu dan rebus ½ matang

2 sdm kecap asin

1 sdm kecap ikan

½ - 1 sdt minyak wijen (opsional)

¾ sdt gula

½ sdt merica

1 sdt penyedap

Minyak untuk menumis

Cara membuat:

1. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang bombai, dan daun bawang bagian putih hingga kering. Kemudian tambahkan telur di pinggir wajan dan aduk-aduk.

2. Masukkan udang,jagung, wortel, sosis, dan bakso ikan. Tumis sebentar.

3. Masukkan kecap asin, kecap ikan, nasi, gula, merica, dan penyedap kemudian aduk hingga rata.

4. Masukkan daun bawang bagian hijau dan minyak wijen, aduk rata dan matikan api.

5. Pindahkan ke dalam piring saji, lalu taburi dengan daun bawang

6. Nasi goreng Hong Kong siap disajikan.