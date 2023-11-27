Resep Makan Malam Asem-Asem Iga Sapi

IGA sapi bisa diolah menjadi makanan lezat. Tidak melulu disajikan dengan dibakar atau dibuat balado, tapi bisa pula dibuat asem-asem iga.

Tentu rasanya tidak kalah lezat. Justru, bisa dibilang menu satu ini akan membuat kamu ketagihan karena kuah asam yang gurih.

Menu ini cocok kamu sajikan untuk keluarga saat makan malam. Mengutip akun Instagram @lilik_indrayani_81, Senin (27/11/2023), berikut resep asem-asem iga sapi.

Bahan :

- 1/2 kg daging sapi bagian kisi, rawonan, iga sapi atau buntut

- Air untuk merebus

- 2 batang serai geprek