AYAM bakar paling pas disantap saat makan siang. Namun, buat kamu yang bosan dengan bumbu itu-itu saja, bisa banget cobain ayam bakar bumbu rujak.
Perpaduan rasa gurih dan pedasnya bumbu, bikin kamu nambah terus untuk menyantapnya. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit.
Mengutip akun @susan_mellyani, berikut resep ayam bakar bumbu rujak.
Bahan-bahan:
1 ekor ayam potong-potong
2 sdm air asam jawa
3 lembar daun salam
5 lembar daun jeruk
1 batang sereh geprek
1 keping gula merah
500 ml santan kekentalan sedang
Secukupnya garam, kaldu bubuk
Bumbu halus:
8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
3 butir kemiri sangrai
2 cm kunyit
1 jempol jahe
8 buah cabe merah kriting, sesuai selera
10 buah cabe rawit merah, sesuai selera