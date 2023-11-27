Resep Makan Siang Ayam Bakar Bumbu Rujak

AYAM bakar paling pas disantap saat makan siang. Namun, buat kamu yang bosan dengan bumbu itu-itu saja, bisa banget cobain ayam bakar bumbu rujak.

Perpaduan rasa gurih dan pedasnya bumbu, bikin kamu nambah terus untuk menyantapnya. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit.

Mengutip akun @susan_mellyani, berikut resep ayam bakar bumbu rujak.

Bahan-bahan:

1 ekor ayam potong-potong

2 sdm air asam jawa

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 batang sereh geprek

1 keping gula merah

500 ml santan kekentalan sedang

Secukupnya garam, kaldu bubuk

Bumbu halus:

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 butir kemiri sangrai

2 cm kunyit

1 jempol jahe

8 buah cabe merah kriting, sesuai selera

10 buah cabe rawit merah, sesuai selera