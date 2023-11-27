5 Pesona Bunga Citra Lestari Pakai Kebaya, Siap Dinikahi Tiko Pradipta di Bali?

PARAS cantik Bunga Citra Lestari (BCL) memang selalu berhasil membius hati banyak orang. Begitupun kala dia tampil anggun dalam balutan kebaya.

Berbagai kebaya pernah dicoba olehnya. Semuanya memberikan kesan penampilan yang berbeda-beda, tapi tetap terlihat menawan.

Tidak heran jika akhirnya Tiko Pradipta jatuh cinta dan siap nikahi BCL di Bali.

Lantas seperti apa gaya BCL kala mengenakan kebaya? Lihat rangkuman informasi yang dikutip dari Instagram @bclsinclair, Selasa (27/11/2023).

1. Kutu baru hijau dan kain batik cokelat

Terbaru, BCL terlihat mengunggah foto kala dirinya menjadi bridesmaid. Dalam momen ini, BCL terlihat menawan dalam balutan kebaya kutu baru hijau dengan motif bunga-bunga putih.

Kebayanya ini dipadukan dengan rok kain warna cokelat. Penampilannya tersebut dipadukan dengan selendang ungu yang disampirkan di bahu.

Dalam kesempatan ini, BCL terlihat mengenakan sanggul yang membuat penampilan dirinya sangat anggun.

2. Kebaya silver dan kain batik





Pada potret ini, ibu satu anak itu tampak anggun dalam mengenakan balutan kebaya kutu baru modern berwarna silver terang. Kebaya berbahan tile ini membuat bagian tangan BCL terekspose. Kebya cantik ini dipadukan dengan kain selendang warna cokelat yang senada dengan roknya.

Outfit berkebaya ini dipadukan dengan heels silver dan tatanan rambut yang kembali menggunakan konde hitam.