Putu Maydea Beri Tips Tampil All Black Tanpa Terlihat Gloomy

PENYANYI cantik Putu Maydea Kusuma Gandawati atau yang dikenal lebih dengan nama Putu Maydea telah mengeluarkan single kedua bertajuk "My Self". Perempuan kelahiran 14 Mei 2002 ini memiliki keturunan Bali tapi lahir di Surabaya, Jawa Timur.

Lagu berjudul “My Self” ini pun ditulis dalam bahasa Inggris yang dia ciptakan sendiri. Memang, May sangat gemar bernyanyi sejak Taman Kanak-Kanak (TK).

May pun mengungkapkan pesan dari lagu ini, yakni tetap berjalan meskipun ada yang hilang dari diri kita. “Enggak apa-apa kita merasa kehilangan orang lain tapi jangan sampai kita ikut kehilangan diri sendiri,” ungkap Maydea ketika ditemui Okezone.

Nah, ketika sudah di atas panggung selain suara tentu penampilan akan sangat menentukan. Oleh karena itu, Maydea pun memiliki fashion yang bisa membuat semakin percaya diri. “Aku suka warna monokrom. Di lemari aku warnanya hitam, putih, krem, abu-abu,” tutur Maydea.

Maydea pun berbagi tips bagiamana memadukan fashion untuk tampil all black sehingga terlihat anggun. Menurutnya, ada 3 elemen penting dalam OOTD yaitu, Makeup, Hairdo, Baju.

“Hairdo sama make up udah bagus, bajunya biasa aja enggak apa-apa. Nah sebaliknya, jadi harus ada 2 yang niat. Misalnya baju sama makeup-nya yang niat. Rambutnya sembarangan juga enggak apa-apa,” tutup Maydea.

(Martin Bagya Kertiyasa)