Viral Tas Hermes Birkin dan Kelly Terbuat dari Lego!

PENCINTA fashion dikagetkan dengan beredarnya foto mainan balok Lego yang berbentuk tas Hermes di linimasa sosial media.

Hal ini berawal dari tiga foto LEGO Hermes yang bikin banyak orang takjub yang diunggah oleh netizen pemilik akun X @BOTTEGAHOENETA. Ketiga foto tersebut terdiri dari dua foto LEGO Hermes Birkin dan satu LEGO Hermes Kelly.

Sayangnya ketiga foto LEGO Hermes itu justru hasil rekayasa dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

(Foto: Twitter @BOTTEGAHOENETA)

"Sebenarnya ini hanyalah buatan AI, tapi semoga ini bisa membuat kalian sedikit bahagia," tulis pemilik akun X @BOTTEGAHOENETA, dikutip Senin (27/11/2023)

(Foto: Twitter @BOTTEGAHOENETA)

Sekilas bentuk kolaborasi lego dan Hermes itu padahal sangat meyakinkan. Apalagi bentuknya benar-benar mirip dengan tas Birkin dan Kelly keluaran rumah mode mewah dunia tersebut.