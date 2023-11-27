Sebelum Traveling, Yuk Kenali Jenis Koper yang Sesuai dengan Kebutuhanmu

BAGI para traveler, koper bukan hanya sekadar tempat yang aman untuk menyimpan barang bawaan, tetapi juga menjadi teman setia perjalanan. Di era yang semakin maju ini, koper juga mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan keunikan desainnya yang semakin inovatif, warna-warna yang mencolok dengan motif yang keren, atau hadirnya fitur-fitur yang canggih yang memudahkan para pelancong selama perjalanan travelingnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, industri koper juga mengalami banyak perubahan, mulai dari koper kayu dengan kulit hingga koper ringan berbahan sintetis yang tahan air. Nah, jika kamu mau tahu lebih banyak soal koper yang sesuai untuk kebutuhan travelingmu? Simak ulasan berikut ini.

Kenali Jenis Koper

Selain fungsinya sebagai tempat menyimpan barang, koper juga dirancang untuk keperluan yang berbeda. Contohnya, Koper hardcase atau hardshell yang umumnya lebih tahan terhadap benturan dan memberikan perlindungan ekstra untuk barang bawaan kamu. Kemudian, ada juga jenis koper softcase yang didesain lebih fleksibel. Koper jenis softcase memiliki bahan yang lebih elastis, sehingga memungkinkan lebih banyak ruang penyimpanan. Lalu ada jenis koper backpack dengan roda juga menjadi tren populer saat ini. Koper jenis ini tentunya memberikan mobilitas maksimal bagi pelancong yang aktif.

Koper Airwheel untuk si Anti Ribet