10 Menu Anak Kos Akhir Bulan

TERDAPAT 10 menu anak kos akhir bulan yang bisa Anda tiru bila kondisi terjepit. Salah satu problematika menjadi anak kos tentunya soal mengatur keuangan dan wajib berhemat tiap bulannya.

Penghematan ini tentunya akan berdampak pada makanan sehari-hari yang dikonsumsi. Demi menghemat, tak jarang anak kos sering makan mie instan, terlebih jika di akhir bulan.

Selain mie instan, sebenarnya ada 10 menu anak kos lain di akhir bulan yang bisa Anda coba tiru. Apa saja ya? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (27/11/2023), berikut adalah 10 menu anak kosa akhir bulan yang bisa jadi inspirasi.

1. Telur Ceplok Kecap Manis

Telur menjadi salah satu bahan makanan yang wajib di stok oleh anak kos. Selain bisa tahan cukup lama, telur juga mudah untuk diolah. Nah, jika bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba mengolah telur dengan sedikit tambahan kecap manis.

Caranya pun mudah, siapkan satu butir telur lalu diceplok menggunakan sedikit minyak dan garam. Setelah itu, siapkan satu siung bawang putih yang dicincang halus. Tumis bawang putih hingga harum dan berubah warna kecoklatan, setelah itu tambahkan kecap manis. Aduk rata dan tuang di atas telor ceplok yang sudah matang.

2. Tumis Kangkung

Sayur kangkung dihargai cukup murah di tukang sayur atau supermarket. Satu ikat kangkung juga bisa dimakan untuk dua orang. Untuk memasak sayur ini pun mudah dan simpel.

Anda hanya harus memotong sayur kangkung. Untuk bumbunya, iris tipis bawang merah dan bawang putih, serta cabai. Kemudian oseng bumbu hingga harum. Masukan kangkung, tumis hingga layu. Tambahkan sedikit air, garam, gula, penyedap, serta saus tiram.

3. Telur Asin

Selain telur ayam, Anda juga bisa menyimpan telur asin sebagai stok makanan. Telur asin memiliki kelebihan mudah disimpan dan disajikan. Rasanya pun cukup lezat untuk dimakan bersama nasi hangat.

4. Oseng Tempe Kacang

Kacang panjang dan tempe bisa dijadikan sebagai masakan yang lezat dengan cara membuat yang mudah. Tidak hanya itu saja, menu ini juga cukup hemat.

Kacang panjang bisa dipotong memanjang sesuai selera, demikian juga dengan tempe. Setelah itu bumbui dengan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumis. Tambahkan kecap, garam, dan penyedap.

5. Tahu Cabai Garam

Tahu cabai garam bisa dijadikan sebagai lauk atau camilan. Yang Anda butuhkan hanya tahu putih, tepung serba guna, cabe rawit, lada, dan juga garam.

Tahu yang digoreng dengan tepung terasa renyah serta gurih, ditambah rasa pedas dan asin dari campuran bumbu yang ditambahkan.

6. Tumis Jamur Tiram

Jamur tiram merupakan salah satu makanan yang bergizi. Anda bisa menyuwir jamur tersebut sebelum dioseng bersama bawang merah, bawang putih, serta dibumbui dengan garam, lada, dan saus tiram.