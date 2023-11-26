4 Efek Pinjol Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik

MARI ketahui 4 efek pinjol terhadap kesehatan mental dan fisik yang wajib untuk diwaspadai. Dengan begitu dapat dipertimbangkan penggunaan pinjaman online dengan lebih bijaksana.

Sebelum mengambil pinjol, pertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan kemampuan Anda untuk membayar. Selalu merencanakan kegiatan dengan baik.

Berikut adalah 4 efek pinjol terhadap kesehatan mental dan fisik melansir Dept.org, Minggu (26/11/23):

1. Stres Finansial yang Tinggi

Salah satu efek utama dari menggunakan Pinjol adalah meningkatnya stres finansial yang dialami oleh pihak peminjam. Pinjaman online seringkali memiliki suku bunga yang tinggi dan jangka waktu pembayaran singkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan finansial yang berat.

Penelitian yang diterbitkan dalam Aging & Mental Health edisi Oktober 2020. Ditemukan bahwa untuk setiap USD 10.000 utang kartu kredit, kemungkinan peminjam akan melaporkan kesulitan membayar tagihan bulanan meningkat sebesar 65%.

Kemungkinan mereka melaporkan masalah keuangan yang sedang berlangsung meningkat 50%. Sekitar 40% konsumen mengatakan bahwa pinjol mempengaruhi kebahagiaan mereka.

2. Menderita Debt-Anger Syndrome.

Pinjol yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan emosional. Peminjam cenderung mudah marah dan tersinggung atau dikenal dengan debt-anger syndrome.

Kemarahan pada kreditor yang terus mengirimkan surat hutan akan berimbas kepada keluarga dan orang sekitar.

Debt-anger syndrome dapat merusak hubungan peminjam dengan orang sekitar. Selain itu, memiliki fisiologisnya juga dapat menyebabkan migrain, penyakit jantung, dan menurunkan daya tahan terhadap infeksi.