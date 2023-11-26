Tanggal 27 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 27 November 2023 jatuh pada Senin pekan ini. Pada hari ini ada beberapa momen yang diperingati.

Bukan hari libur nasional, melainkan diperingati sebagai Hari Guru di Spanyol. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 27 November 2023.

1. Hari Guru di Spanyol

Melansir dari situs Any Day Guide, Hari libur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memperingati jasa Joseph Calasanz. Dia merupakan pendeta Katolik, pendidik dan santo pelindung sekolah Kristen populer pertama di Eropa.