Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wika Salim Tampil dengan Baju Ketat One Shoulder, Pamer Udel Bikin Netizen Resah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |01:30 WIB
Wika Salim Tampil dengan Baju Ketat One Shoulder, Pamer Udel Bikin Netizen Resah
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT Wika Salim tak hentinya menjadi sorotan netizen. Terlebih lagi postingannya di Instagram yang kerap menunjukkan keseksiannya.

Seperti pada postingan terbarunya di Instagram, dia tampil seksi saat menjalani pemotretan dengan background pink. Wika nampak memakai one shoulder crop warna putih dipadukan dengan rok mini jeans.

Wika Salim

Pada foto pertamanya, Wika terlihat pose bertolak pinggang dengan pose sedikit menyamping. Dia terlihat memberikan ekspresi wajah datar sambil menatap tajam ke arah depan.

Pada foto selanjutnya, perempuan asal Bogor ini terlihat berpose bak model dengan ekspresi wajah datar dan tatapan tajam ke kamera. Kedua tangannya terlihat memegang rok sambil memamerkan perutnya yang rata.

Wika mempercantik wajahnya dengan makeup flawless. Bibir tebalnya terlihat memakai lipstik berwarna merah merona sehingga terlihat begitu seksi. Sementara itu tampilan rambutnya dikuncir simple dan rapi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement