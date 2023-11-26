Wika Salim Tampil dengan Baju Ketat One Shoulder, Pamer Udel Bikin Netizen Resah

PEDANGDUT Wika Salim tak hentinya menjadi sorotan netizen. Terlebih lagi postingannya di Instagram yang kerap menunjukkan keseksiannya.

Seperti pada postingan terbarunya di Instagram, dia tampil seksi saat menjalani pemotretan dengan background pink. Wika nampak memakai one shoulder crop warna putih dipadukan dengan rok mini jeans.

Pada foto pertamanya, Wika terlihat pose bertolak pinggang dengan pose sedikit menyamping. Dia terlihat memberikan ekspresi wajah datar sambil menatap tajam ke arah depan.

Pada foto selanjutnya, perempuan asal Bogor ini terlihat berpose bak model dengan ekspresi wajah datar dan tatapan tajam ke kamera. Kedua tangannya terlihat memegang rok sambil memamerkan perutnya yang rata.

Wika mempercantik wajahnya dengan makeup flawless. Bibir tebalnya terlihat memakai lipstik berwarna merah merona sehingga terlihat begitu seksi. Sementara itu tampilan rambutnya dikuncir simple dan rapi.