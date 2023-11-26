Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Balon Meledak di Perayaan Hari Guru Nasional, Kok Bisa?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |00:23 WIB
Viral Balon Meledak di Perayaan Hari Guru Nasional, Kok Bisa?
Viral Hari Guru. (Foto: TikTok)
HUT PGRI atau Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Di momen itu hampir semua sekolah merayakan dengan suka cita sebagai tanda terima kasih murid kepada gurunya.

Baru-baru ini viral di media sosial salah satu sekolah di Bekasi yang sedang merayakan Hari Guru Nasional. Alih-alih ingin berbahagia di momen Hari Guru Nasional, justru malah menimbulkan malapetaka.

Viral Hari Guru

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @aisyah_ichaa95, perayaan hari guru itu justru menimbulkan tragedi yang tidak diinginkan. Dalam video itu terlihat saat para guru hendak menerbangkan kumpulan balon helium, tetiba balon tersebut meledak dan menimbulkan semburan api.

Para guru nampak shock ketika balon tersebut tiba-tiba meledak. Bahkan beberapa di antaranya mengalami luka hingga harus dilarikan di rumah sakit.

Dilansir dari berbagai sumber, diketahui kejadian tersebut terjadi di sekolah dasar negeri (SDN) Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kejadian tersebut juga membuat 10 guru di sekolah itu mengalami luka bakar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hari Guru viral Viral di Sosmed
