Viral Balon Meledak di Perayaan Hari Guru Nasional, Kok Bisa?

HUT PGRI atau Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Di momen itu hampir semua sekolah merayakan dengan suka cita sebagai tanda terima kasih murid kepada gurunya.

Baru-baru ini viral di media sosial salah satu sekolah di Bekasi yang sedang merayakan Hari Guru Nasional. Alih-alih ingin berbahagia di momen Hari Guru Nasional, justru malah menimbulkan malapetaka.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @aisyah_ichaa95, perayaan hari guru itu justru menimbulkan tragedi yang tidak diinginkan. Dalam video itu terlihat saat para guru hendak menerbangkan kumpulan balon helium, tetiba balon tersebut meledak dan menimbulkan semburan api.

Para guru nampak shock ketika balon tersebut tiba-tiba meledak. Bahkan beberapa di antaranya mengalami luka hingga harus dilarikan di rumah sakit.

Dilansir dari berbagai sumber, diketahui kejadian tersebut terjadi di sekolah dasar negeri (SDN) Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kejadian tersebut juga membuat 10 guru di sekolah itu mengalami luka bakar.